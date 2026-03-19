Napeto u 'Survivoru': Žuto pleme za eliminacijsku igru odabralo Iana i Stipu

Iza žutog plemena u 'Survivoru' ostala je teška i emotivno iscrpljujuća večer u kojoj su, nakon oproštaja s Anom Mamut, morali donijeti novu tešku odluku. Zbog pravila prema kojem nisu smjeli glasovati za djevojke, izbor se sveo isključivo na muškarce, a napetost je bila vidljiva u svakom odgovoru i pogledu.

Paula, koja je imala ogrlicu osobnog imuniteta, prije glasovanja je otvoreno priznala koliko je situacija teška: „Iskreno, bilo bi mi lakše da ja idem u eliminacijsku borbu. Ne želim da se nitko uvrijedi, mislim da neće nitko uzeti za zlo to što će večeras biti izglasan.“ Vanesa je dodatno oslikala stanje u timu riječima: „Nećemo sigurno biti bolji s manje ljudi, naravno da će nam faliti ljudi, već sad nam fali.“ Unatoč svemu, dio natjecatelja pokušao je zadržati mirnoću, pa je Roko poručio: „Opušten sam, nije ovo neka znanstvena fantastika.“

Nakon glasovanja postalo je jasno da je pleme najveći broj glasova usmjerilo prema Ianu, koji je postao prva nominirana osoba za eliminacijsku borbu. Iako je priznao da takav rasplet nije očekivao, ostao je pribran: „Iskreno nisam očekivao, ali sve je regularno. Rekao sam, ovo je igra i tako je kako je.“ Kao drugu osobu za eliminacijsku borbu Paula je odabrala Stipu, obrazloživši odluku duhovito i izravno: „U eliminaciju ću poslati Stipu, pošto je rekao da je došao na godišnji odmor.“

„Malo sam ljut, razočaran, šokiran... Šalim se, nije nikakav problem, stvarno, ne tišti me, ne bedira me. Iz istog razloga zašto se ptica ne boji da grana ispod nje ne padne, to je zato što vjeruje u svoja krila i da pukne grana ona će poletjeti. Tako i ja, ako se nađem u teškoj situaciji, vjerujem svojim sposobnostima da ću se moći iskoprcati i poletjeti gore. Nije problem“, rekao je Stipe.

Večer je tako za žute završila s otvorenim pitanjima i jasnom spoznajom da će svaki sljedeći korak biti još teži. Ian i Stipe borit će se za opstanak, dok će ishod sljedećeg izazova dodatno odrediti sudbinu oba plemena. U slučaju novog poraza, žuti će ponovno morati poslati još jednog člana u eliminacijsku borbu. S druge strane, ako zeleni izgube, oni će u eliminaciju poslati dvoje natjecatelja.