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USKORO NA MALIM EKRANIMA

'Napokon da se i ja dočepam neke pozicije moći': Nives se pohvalila novim projektom...

Piše Maša Mai Čigir,
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'Napokon da se i ja dočepam neke pozicije moći': Nives se pohvalila novim projektom...
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Foto: Instagram/Nives Celzijus
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Nives Celzijus otkrila je pratiteljima kako će ju uskoro moći gledati u još jednoj seriji na malim ekranima

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Nives Celzijus pohvalila se na društvenim mrežama kako upravo ona glumi lik Lade Bilić, načelnice Jaruge, u novoj domaćoj seriji Nove TV 'Slučajna obitelj'.

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- S ponosom vam predstavljam Ladu Bilić,načelnicu Jaruge! Napokon da se i ja dočepam neke pozicije moći. A kako sam se snašla u tako odgovornoj ulozi, saznajte uskoro!!! Slučajna obitelj, NovaTV - napisala je Nives u opisu objave.

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Nives je se pohvalila fotografijama iz serije, a pozirala je s kolegom iz serije, Filipom Detelićem. U novoj seriji 'Slučajna obitelj' Nives će glumiti lik samouvjerene, snažne i uspješne Lade Bilić, načelnice Jaruge. Ovo nije prvi glumački angažman za Nives, naime, gledatelji su je imali prilike gledati u serijama 'Kumovi', 'Čista ljubav', 'Bogu iza nogu' i 'San snova'.

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-Ono što uvijek bude najuzbudljivije jest kad je uloga nešto posve drugačije od svega što si dotad glumio. Lada je žena na poziciji moći, snažna, uspješna, samostalna. Dolazi iz imućnije obitelji, što joj je naravno bio dobar temelj za ostvarivanje karijere kao i mogućnost za potpunu neovisnost bez pomoći moćnih muškaraca. Zanimljivo je proživjeti iskustvo jedne dominantne, samouvjerene žene koja hrabro korača muškim svijetom i vrlo dobro se snalazi u njemu, bez muškarca u sjeni - rekla je Nives za Showbuzz.

 

Foto: instagram

Nives će, u ovoj ulozi koja joj savršeno pristaje, gledatelji moći gledati već od ove jeseni na Novoj TV.

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