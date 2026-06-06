Napustio nas prije godinu dana: Koncert, izložba i slušaonica u znak sjećanja na Matiju Dedića

Grozna je to bila vijest, kao da vas udari malj. Bilo je to 8. lipnja prošle godine, umro je tad Matija Dedić. Jedan od naših najvećih jazz glazbenika, sin Gabi Novak i Arsena Dedića. Iznenada nas je napustio, u šoku i suzama ostavio obitelj, brojne prijatelje i glazbenike.

Prošlo je već, dakle, gotovo godinu dana od Matijine smrti, a njemu u čast u nedjelju, 7. lipnja u Maloj dvorani zagrebačkog Lisinskog bit će program sjećanja. Prvo će biti postavljena prigodna izložba fotografija Matije Dedića, autora Ive Dunata i Vedrana Metelka, kao i slušaonica koju će voditi Davor Hrvoj, a u sklopu koje će govoriti poznavatelji Matijina autorskog i instrumentalnog rada: Hrvoje Galler, Davor Križić, Šimun Matišić i Darko Jurković.

Foto: Julien Duval

Poslije toga na programu je koncert. Dvorana "Lisinski" organizira ovaj cjelovečernji program posvećen jednom od najvažnijih hrvatskih jazz glazbenika, a održavat će se svake godine u Maloj dvorani, uz sudjelovanja njegovih bliskih kolega, suradnika, prijatelja i poštovatelja koji će Matiji i njegovu nasljeđu iskazati posebnu počast.

“U svojem prvom izdanju program portretira Matiju Dedića ponajprije kao jazz skladatelja i predstavlja dio njegova autorskog jazz opusa u solo i trio izvedbama - njegovim najdražim glazbenim formacijama. Za to posebno glazbeno sjećanje odabrane su skladbe koje je on sâm najradije izvodio - odrazi njegove umjetničke vizije, emocija i virtuoznosti. Među njima su djela u rasponu od ranih autorskih radova do najnovijih skladbi, u kojima se isprepliću suvremeni jazz, klasika i Matijin autentični rukopis", otkrili su iz zagrebačke KC "Vatroslav Lisinski".

Foto: Privatni album/

Skladbe izvode dugogodišnji suradnici i članovi njegova trija: bubnjar Krunoslav Levačić i kontrabasist Žiga Golob, uz Vasila Hadžimanova, Matijina kolegu i bliskog prijatelja.

- Upravo smo kroz prizmu bliskosti i ljubavi prema Matiji i njegovoj glazbi publici nastojali približiti njegov jazz opus i izričaj koji je bio njegov osnovni habitus, kao skladatelja i izvođača - rekla je umjetnička voditeljica programa Tamara Obrovac.

Sin velikana hrvatske glazbe Arsena Dedića i Gabi Novak, Matija je odrastao u glazbenoj atmosferi koja ga je od malih nogu usmjerila prema umjetničkom putu. Diplomirao je jazz na Umjetničkoj akademiji u Grazu 1997. godine, a 1994. se pridružio Boilers Quartetu.

Šibenik: Povodom blagdana sv. Mihovila Gabi, Arsen i Matija Dedi? održali koncert | Foto: Igor Kralj/Marko Lukunic/Josip Čekada/Dusko Jaramaz/PIXSELL/Canva

Ubrzo nakon toga osnovao je vlastiti sastav - Matija Dedić Trio - s kojim je oblikovao prepoznatljivi glazbeni izričaj te stekao ugled na domaćoj i međunarodnoj sceni.

Njegov talent i virtuoznost otvorili su mu vrata suradnje s najznačajnijim hrvatskim i svjetskim jazz i pop glazbenicima: Boškom Petrovićem, Darkom Jurkovićem, Tamarom Obrovac, Gibonnijem, ali i inozemnim velikanima poput Bustera Williamsa, Jeffa Ballarda, Lennyja Whitea, Larryja Grenadiera, Antonija Sancheza i mnogih drugih.

Zagreb: Koncert Matije i Lu Dedića povodom 9. godišnjice Arsena Dedića | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

Njegovi nastupi vodili su ga diljem Europe, u Brazil i Sjedinjene Američke Države, a 2002. godine bio je finalist prestižnog natjecanja mladih jazz pijanista na jazz festivalu u Montreuxu.