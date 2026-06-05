FOTO Sjećate se njega? Rafo je pobijedio u 'Story Super Novoj' pa u 'Farmi', ovako sad izgleda

Nakon pobjede u 'Story Super Nova Music Talents' bio je i u 'Farmi' gdje je također pobijedio. No nakon toga mu je bilo dosta javnog života pa se oženio, zasnovao obitelj i živi mirnim životom
Ja sam Rafo, stihovi su koji mnoge vraćaju 23 godine u prošlost, kada je Rafael Dropulić Rafo pobijedio u jednom od prvih pjevačkih showova u Hrvatskoj, 'Story Supernova Music Talents'.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Ja sam Rafo, stihovi su koji mnoge vraćaju 23 godine u prošlost, kada je Rafael Dropulić Rafo pobijedio u jednom od prvih pjevačkih showova u Hrvatskoj, 'Story Supernova Music Talents'.
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Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Ja sam Rafo, stihovi su koji mnoge vraćaju 23 godine u prošlost, kada je Rafael Dropulić Rafo pobijedio u jednom od prvih pjevačkih showova u Hrvatskoj, 'Story Supernova Music Talents'.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Mladi buntovnik iz Ploča osvojio je publiku, a još je i prije finala bilo jasno kako je najveći favorit. Kući je tada ponio 100.000 kuna.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Nakon toga, izdao je debitantsku pjesmu 'Ja sam Rafo'. Svi su bili 'ludi' za njim i očekivanja su bila velika.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Četiri godine kasnije ulazi u potpuno drugačiji reality show - u 'Farmu'. Ponovo postaje miljenik publike i odnosi pobjedu.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Mislim da je mojoj pobjedi u 'Story Supernovi' presudilo isto što i u 'Farmi' četiri godine kasnije; autentičnost, iskrenost te ljubav prema radu i ljudima, rekao je Rafo prije nekoliko godina za 24sata.
| Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Većinu osvojenog iznosa u 'Farmi' dao je za izgradnju crkve u Pločama.
| Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Svi su mi govorili 'Joj, budalo jedna, što si sve mogao imati, a ti na kraju sve to ostaviš. Dižeš se ujutro na posao u osam, dolaziš doma u četiri mrtav umoran, što ti je to trebalo, a mogao si svirati okolo, putovati, rekao je svojedobno.
| Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Unatoč velikoj slavi, Rafo se odlučio za veliki zaokret. Povukao se, a 2010. se i oženio. Sa suprugom Marinom danas ima kćerkicu Juliju.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Petar Glebov/PIXSELL
Posvetio se vjeri, a danas ima čak i svoju emisiju na katoličkoj televiziji. Ovako danas izgleda.
| Foto: IN magazin
Vjeru prakticiram na više načina, osim ovog svog molitvenog plana, to je kao taj molitveni dio ujutro, u podne, navečer, dok vozim auto, često izmolim i krunicu. Ustvari, ono, sjetim se Boga više manje, pa bar jedno 20-30 puta u danu, malo razgovaram s njim, to je što se tiče molitve. A inače, vjeru prakticiran i onako u životu, kad odgajan dijete, u odnosu sa suprugom, u raznoraznim svakodnevnim stvarima, na poslu i tako. Mislim, vjeru možeš prakticirati 24 sata dnevno, rekao je za IN Magazin.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
U nastavku galerije pogledajte kako se mijenjao.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL