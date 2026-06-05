FOTO Sjećate se njega? Rafo je pobijedio u 'Story Super Novoj' pa u 'Farmi', ovako sad izgleda

Vjeru prakticiram na više načina, osim ovog svog molitvenog plana, to je kao taj molitveni dio ujutro, u podne, navečer, dok vozim auto, često izmolim i krunicu. Ustvari, ono, sjetim se Boga više manje, pa bar jedno 20-30 puta u danu, malo razgovaram s njim, to je što se tiče molitve. A inače, vjeru prakticiran i onako u životu, kad odgajan dijete, u odnosu sa suprugom, u raznoraznim svakodnevnim stvarima, na poslu i tako. Mislim, vjeru možeš prakticirati 24 sata dnevno, rekao je za IN Magazin. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL