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POSVETIO SE VJERI

FOTO Sjećate se njega? Rafo je pobijedio u 'Story Super Novoj' pa u 'Farmi', ovako sad izgleda

Nakon pobjede u 'Story Super Nova Music Talents' bio je i u 'Farmi' gdje je također pobijedio. No nakon toga mu je bilo dosta javnog života pa se oženio, zasnovao obitelj i živi mirnim životom
ARHIVA - Zagreb: Pjevač Rafael Dropulić Rafo
Ja sam Rafo, stihovi su koji mnoge vraćaju 23 godine u prošlost, kada je Rafael Dropulić Rafo pobijedio u jednom od prvih pjevačkih showova u Hrvatskoj, 'Story Supernova Music Talents'. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Ja sam Rafo, stihovi su koji mnoge vraćaju 23 godine u prošlost, kada je Rafael Dropulić Rafo pobijedio u jednom od prvih pjevačkih showova u Hrvatskoj, 'Story Supernova Music Talents'. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Komentari 5

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