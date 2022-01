Bivša miss Hrvatske Fani Čapalija (46) ispričala je za magazin Story kako sada živi mirni životom dalje od očiju javnosti i da živi život kakav mnogi zapravo žele.

Najljepšom Hrvaticom proglašena je 1993., nakon čega je otišla na svjetski izbor i ušla među pet najljepših žena svijeta.

- U razgovoru s drugim ljudima sve više uviđam da živim život kakvog mnogi tek priželjkuju - ispričala je Fani za Story.

Kaže da je nakon izbora imala mnoge ponude koje su ju mogle progurati do svjetske slave, ali je to značilo i odvajanje od onog što je njoj bilo i još uvijek je prioritet, a to su obitelj i dragi ljudi.

Osvrnula se i na priče o njenom navodnom suparništvu s Brankom Bebić Krstulović (46) zbog ljubavne veze s pjevačem Sandijem Cenovom (53).

- Nikada naravno nije bilo riječi ni kakvom suparništvu, Branka Bebić je divna osoba i prelijepa žena, koja je na najljepši način promovirala svoju zemlju u vrlo osjetljivom razdoblju njene povijesti - rekla je Fani.

Fani se razvela od nogometaša Ivice Mornara (47) i od tada je sama, ali kaže da je sretna jer živi miran život bez stresa i bavi se sobom i ljudima koje voli, ali joj udvarači i dalje prilaze kada prošeta Splitskom rivom.

- Udvarača će uvijek biti, to je nekako i sastavni dio 'splitskog đira' i sve je to meni vrlo simpatično, ali ništa više od toga - kaže Fani.

Aktivna je na društvenim mrežama, ali kaže da se ne osvrće na negativne komentare jer će toga uvijek biti, a ti komentari više govore o osobi koja ih piše nego o njoj.