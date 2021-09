Antonia Dora Pleško otkrila je Giulianu u Večernjem showu na Radio Dalmaciji da joj je san nastupiti na Eurosongu, rekla je da odlazi u Meksiko na mjesec dana, a prisjetila se i kobnog dana kada su joj provalili u apartman i hakirali Instagram. Giuliano joj je otkrio kako je on riješio problem s hakiranim profilom – rekao sam da im eto sve i vratili su ga.

Mladu pjevačicu možemo očekivati na Dori.

- Vidim se na Eurosongu, to mi je san otkad sam bila mala. Obrađivala sam sve eurovizijske pjesme, čak i na izraelskom. Mogla sam već ići na Doru, ali želim raditi i pripremiti se da budem 100% spremna, kad dođem - pobijediti i otići predstavljati svoju zemlju - poručila je Antonia Dora Pleško koja je vrlo aktivna na društvenim mrežama.

Na TikToku je prati 82 tisuće ljudi, a Giulianu je ispričala kako je izgledao dan kad su joj hakirali Instagram:

- Bila sam na odmoru i nisam mogla objaviti sliku na Instagramu. Tada mi je došao mail da mi je hakiran Instagram i cifra koju moram uplatiti da mi ga vrate. Rekla sam ok, napravit ću novi Instagram i vratim se u apartman u koji su mi za to vrijeme provalili. Dan d.

- I meni su hakirali Instagram, tražili su lovu. Odgovorio sam im na mail - Eto vam i slike i sve… I vratili su mi ga - otkrio joj je Giuliano.

Splitska pjevačica progovorila je i o prijateljstvima u svijetu glazbe:

- Teško je, ali vjerujem da je to moguće. Iako sad ima puno 'fejkera', svi se samo smješkaju…

Prijateljstvo je veže s Lorenom Bućan koju je Giuliano nazvao i tako doznao za pjesmu bez ikakvog smisla koju su kao osmogodišnjakinje osmislile Antonia Dora i ona. To stvarno vrijedi poslušati...

Antonia Dora Pleško će početkom studenoga na mjesec dana otputovati u Meksiko. Bit će joj ovo drugi posjet toj zemlji u koju se zaljubila na prvu, ali sinoć je ipak pjevala o nešto sjevernijoj destinaciji. Slušatelje Radio Dalmacije počastila je svojom verzijom legendarne pjesme Englishman in New York – Dalmatian in New York.

