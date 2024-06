Naša pjevačica večeras se natječe u finalu Zvezda Granda: Prvi put može glasati i Hrvatska

Hrvatska pjevačica Beta Sudar je prošle subote, nakon više od tri mjeseca natjecanja u najpopularnijem balkanskom glazbenom showu Zvezde Granda, koji se emitira već 20 godina, ušla u finale! U polufinalu je pjevala domaće hitove 'Ima jedan svijet' i 'Da ti nisam bila dovoljna'. Večeras je veliko finale gdje će odmjeriti snage s ostalim finalistima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 07:12 Opisala je svakog člana žirija posebno... | Video: 24sata/pixsell

Mentorica joj je folk pjevačica Viki Miljković. Novost ove godine je da Hrvatska po prvi puta može glasati za omiljenog kandidata, glasanje je počelo od 21 sat, a ako je Beta vaš favorit pošaljite poruku sadržaja 18 na broj 666888.

Osim što je za vrijeme trajanja showa usavršavala vokalne vještine, Beta je pojačala treninge pa je tako u 3 mjeseca smršavila 10 kilograma što je primijetio i žiri te joj komplimentirao da 'izgleda kao top model'. Izuzetno bitan dio showa je vizualna komponenta, a Beta je i tu briljirala noseći maštovite kreacije brenda Yuniku osječke kreatorice Lidije Pihler, uz frizure osječkog Studija Ruža te šminku vizažistice Nike Milošević. Beta uskoro priprema i novi singl.

Inače, Beta se dva puta natjecala na Dori. Prvi put je to bilo 2019. godine s pjesmom 'Don't Give Up', a onda i 2021. s pjesmom 'Ma zamisli'. Osim Dore se okušala i na Supertalentu, gdje je otpjevala pjesmu Celine Dion 'Alone'. Sudar je 2022. godine nastupila na Zagrebačkom festivalu sa svojom pjesmom 'Osinjak'.

Foto: Instagram

- Smatram da je ovo odlična podloga za mlade glazbenike, ali i za one koji su već dugo na sceni, da se predstave jednoj široj publici. Probe su gotove i jako sam zadovoljna - rekla nam je tad Beta.