Mlada pjevačica natjecala se na Dori i Supertalentu, no karijeru sad gradi u Zvezdama Granda...

Mlada pjevačica iz Valpova, Beta Sudar (24), trenutno se natječe u popularnom regionalnom glazbenom natjecanju Zvezde Granda, gdje je prošla u 10. krug najboljih izvođača. Mentorica joj je folk pjevačica Viki Miljković koja s Betom, izgleda, radi odličan posao.

Sudar se ranije natjecala na Dori, i to u dva navrata, prvi put 2019. s pjesmom 'Don’t Give Up', zatim 2021. s pjesmom 'Ma zamisli'. Domaćoj publici predstavila se i na Supertalentu kad je izvela pjesmu Celine Dion, ''Alone'.

Bivša nogometašica je prije dvije godine nastupila i na Zagrebačkom festivalu sa singlom 'Osinjak'.

- Smatram da je ovo odlična podloga za mlade glazbenike, ali i za one koji su već dugo na sceni, da se predstave jednoj široj publici. Probe su gotove i jako sam zadovoljna - rekla nam je tad Beta.

Betu hrvatska scena, čini se, nije prepoznala pa je karijeru odlučila graditi u susjednoj zemlji. To nedavno napravila i njena kolegica iz Splita, Đana Smajo koja je pobijedila u 'IDJ showu', nakon čega je izbacila hitove 'Ljubav' i 'Alarmantno'.

Foto: joanna