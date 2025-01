Naša sve popularnija pjevačica rasprodala Tvornicu u pet sati pa poručila: 'Selimo koncert...'

Pet i pol sati. Toliko je mladoj Miji Čičak, poznatijoj kao Miach, trebalo da rasproda svoj drugi solistički koncert u Zagrebu. Svih 1600 ulaznica brzo je planulo, pa je mlada pjevačica odlučila koncert prebaciti u veći prostor i pustiti posljednjih 1000 ulaznica mnogobrojnim obožavateljima. Koncert će biti 5. travnja u zagrebačkom Boćarskom domu, gdje će zapjevati svoje uspješnice poput "SMS", "Tempo", "Dance" i "Iluzija".

Pula: Publiku je prije Jasona Derula u pulskoj Areni zabavljala Miach | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)

Pjevačica je poznata i po megapopularnim duetima. Primjerice, s Gršom je snimila "Led", koji ima više od šest milijuna pregleda na YouTubeu, te "Fantaziju", koja do sada ima više od 32 milijuna pregleda na toj platformi.

Za novu TV seriju "Sram" snimila je duet s Hiljsonom Mandelom, pod nazivom "Anđeo". Pjesma je ubrzo poharala glazbene ljestvice i postala viralni hit na društvenim mrežama. Prije dvije godine snimili su i pjesmu "NLO", koja ima više od 2,6 milijuna pregleda.

- Kad objavljuješ pjesmu, nikad ne znaš što će dobro proći a što ne, tako da mi je stvarno drago vidjeti da se ljudima sviđa - rekla nam je prošle godine pa dodala:

- Za sve svoje pjesme koje sam do sada napisala inspiraciju tražim u nekim svojim iskustvima, tako mi je nekako i najlakše pisati.

Foto: Ana Cindrić

Sve popularnija pjevačica najavila je i svoj prvi nastup na popularnome međimurskom festivalu Forestland. On će biti 18. i 19. srpnja u Brezju, a uz Miach nastupaju njezin kolega Hiljson Mandela, mladi osječki glazbenik z++, koji je svojim albumom "18++" otvorio vrata novom zvuku u hrvatskoj glazbi, Baby Lasagna, DJs from Mars i drugi.

Pjevačica je Zagrepčane uvela u 2025. nastupom na Trgu bana Josipa Jelačića, gdje je zagrijavala atmosferu i otvorila slavlje u "najluđoj noći u godini".

Foto: Marko Lopac

Na pozornici se tad pojavio i prošlogodišnji eurovizijski predstavnik Baby Lasagna, koji je također zabavljao publiku na Trgu svojim pjesmama, kao što su popularni hit "Rim Tim Tagi Dim", ali i "Biggie Boom Boom", "And I", "Stress", "Catch Me If You Can" i drugima. On će također imati koncert u Boćarskom domu, 10. svibnja.