Naša vizažistica pretvorila se u Trumpa pa primila ružnu poruku

<strong>Marina Mamić </strong>(31), naša slavna šminkerica koja je radila i u showu 'Tvoje lice zvuči poznato', transformirala se već u Severinu, Zdravka Mamića, Jennifer Lopez, Eminema, Juliju Roberts, Lady GaGu i mnoge druge slavne face.

Svojim umijećem ostavlja bez daha i strane medije, a sada je došao na red američki predsjednik <strong>Donald Trump</strong> (74). 

'We will make America great again' (Ameriku ćemo ponovno učiniti velikom, op.a.), napisala je Trumpov poznati slogan kampanje. Tagirala je predsjednika i pozvala druge da naprave isto.

- Umijem od želje da vidim vaše reakcije - dodala je Marina. Reakcije su bile pozitivne. 'Savršeno, perika je bolja od njegove', jedan je od brojnih komentara, no našlo se i onih koji Trumpa ne odobravaju. 

- Aj' sad Hitlera pa nas zamoli da i njega tagiramo. Uf što sam razočarana da sam čak morala ovo napisati - poslala joj je poruku anonimna djevojka.

- Inače ne objavljujem ovakve poruke javno, ali ovo je baš 'no comment' - napisala je vizažistica. Prije tri godine optužili su je za rasizam kada se transformirala u pjevačicu <strong>Beyonce</strong>. Nekima je smetalo što je šminkom 'proširila' nos i potamnila lice.

- Meni boja kože zaista nije važna. Žao mi je ako sam nekoga povrijedila, iskreno se ispričavam - napisala je Marina.