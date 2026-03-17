Nasmijao fanove Divljih pčela: Vice je 'ukrao' Čavkin kostim pa otkrio njegov mračni talent

Glumac Pere Eranović, kojeg fanovi 'Divljih pčela' znaju kao Vicu Radonića, ponovno je duhovitim videom nasmijao svoje pratitelje.

Na snimci se vidi kako je Vice odlučio isprobati kostim svog TV suparnika, Milana Čavke, kojeg igra glumac Davor Pavić. Na duhovit je način prokomentirao što ostane u odijelu nakon što glumac iz njega izađe.

Eranović je, u svom liku Vice odijevao prepoznatljivo odijelo Milana Čavke. Dok se namještao pred kamerom, kroz smijeh je primijetio kako u svakom kostimu nakon snimanja 'uvijek ostaje talent'. Mnogi gledatelji tada su se pitali na kakav talent točno misli s obzirom na složen i često napet odnos njihovih likova u seriji.

No rasplet je bio neočekivan te je nasmijao obožavatelj. Nakon što je ustvrdio da talent ostaje u odijelu, demonstrirao je o čemu se radi. Kako je lik Milana Čavke poznat po tome da probleme rješava silom, odjednom je počeo glumiti da nekoga nasilno guši. Ovim obratom jasno je aludirao na to da je jedini 'talent' koji se krije u Čavkinom odijelu zapravo sklonost nasilju.