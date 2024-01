Nastavilo se suđenje Bjelogrlića i Antonijevića: Redatelj potvrdio da je i on skočio na glumca...

Nakon što je glumac Dragan Bjelogrlić (60) napao redatelja Predraga Gagu Antonijevića (64) u hotelu u Nišu, danas su bili na suđenju u Beogradu, javlja Mondo.

Glumac i redatelj stigli su pred zgradu suda u Katanićevoj ulici oko pola jedanaest, a po prvi put je Antonijević priznao da je i on skočio na Bjelogrlića.

- Nakon što me je udario u predjelu lijevog oka, nastavio me je vrijeđati i prijetiti mi. Ja sam mu prišao, zgrabio sam ga i pali smo na pod, nakon čega smo se guškali na podu. Poslije toga su nas razdvajali - rekao je Antonijević na sudu, prenosi Nova.rs. Nakon suđenja se oglasio odvjetnik Jugoslav Tintor.

- Danas je Antonijević tri sata odgovarao na naša pitanja. U detalje smo raščlanili taj događaj i konačno je izašlo na vidjelo ono bitno - da on nije žrtva kako se predstavlja, već je i sam u jednom trenutku nasrnuo na Bjelogrlića. To u ovom slučaju daje novu dimenziju i pokazuje da je to bio uzajaman obračun, a ne kako se predstavljalo da Bjelogrlić tuče Antonijevića koji se samo brani. On je danas potvrdio da je zgrabio Bjelogrlića, što je prvo javno priznanje navodne žrtve Gage Antonijevića - rekao je odvjetnik.

Foto: Radule Perisic/ATAImages/PIXSELL

Podsjetimo se, glumac je optužen za fizički napad na redatelja Predraga Gagu Antonijevića u kolovozu 2021., a na beogradski je sud stigao u pratnji svojih odvjetnika.

Suđenje je počelo u ožujku prošle godine, a glumac se tada izjasnio da nije kriv. Incident se dogodio u niškom hotelu Ambasador kada je Bjelogrlić fizički napao kolegu, a sve su potvrdile i nadzorne kamere hotela, video pogledajte OVDJE.

Foto: M.M/PIXSELL

Bjelogrlićevi odvjetnici tvrde da je riječ o tek dijelu snimke koji ne prikazuje cijelu situaciju, te da je glumac proživio medijski linč.

Foto: M.M/PIXSELL

Bjelogrlićeva obrana istaknula je da je nakon incidenta u hotelu glumac dao izjavu policiji i da je potom bio pušten. Bjelogrlić je nakon incidenta izjavio da je redatelja filma 'Dara iz Jasenovca' fizički napao jer ga je Antonijević provocirao.

Antonijević je pak rekao da je situacija bila obrnuta, te da je optuženi njega isprovocirao jer mu je zasmetao spomenuti film.