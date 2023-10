Nastavlja se suđenje između Kićine 'crne žene' i Ilića: 'Cijeli svijet zna da mu je Devin sin'

Ne smijem pričati. Samo mogu reći da je ovo cirkus. Sve je već utvrđeno. Cijeli svijet zna da je Devin sin Miroslava Ilića. On to zna, cijela Srbija zna, rekla je Mirjana Antonović za Blic.

Mirjana, svima poznatija kao crna žena Krunoslava Slabinca koji joj je posvetio pjesmu 'Zbog jedne divne crne žene', godinama vodi sudsku bitku s pjevačem Miroslavom Ilićem (72), u kojoj želi dokazati da je on otac njezina sina Devina Antonovića.

Bivša ljubavnica regionalne zvijezde stigla je u ponedjeljak na ročište u beogradsku Palatu pravde. Baš kao i Ilić, koji je ubrzano ušao na sud.

Foto: M.M/PIXSELL

'Sve me ovo umara. Za mene je ovo zbunjujuća situacija'

- Čemu ovo maltretiranje? Ja ne znam zašto. Sve ovo me umara. Svjedoke moram dovoditi iz Amerike. Moram ih moliti da dođu... Veliki je put, veliki trošak. Ne znam koji je cilj. Za mene je ovo jako zbunjujuća situacija - dodala je.

Kićina 'crna žena' i Ilić bili su u vezi tridesetak godina i to dok je on bio u braku. Njezin sin Devin je na sudu u Beogradu priložio svoj DNK dok je Ilić to odbijao učiniti.

U međuvremenu je srpski pjevač podnio kaznenu prijavu protiv bivše ljubavnice zbog povrede tajnosti postupka suđenja oko dokazivanja očinstva.

Foto: M.M/PIXSELL

Kasnije je sud potvrdio da je Devin Ilićev sin, o čemu je on progovorio na društvenim mrežama.

- Meni u životu nije potreban otac i zahvalan sam što sam imao hrabru i požrtvovnu majku sa živcima od čelika - izjavio je te nadodao kako ga najviše pogađa što njegov otac nije onakav kakvim ga je zamišljao - napisao je Devin.