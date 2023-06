Kićina 'crna žena' objavit će sve pikanterije sa suđenja: Ilić mi je zagorčao život! To je tragično

Želja mi je bila napisati knjigu o zdravlju i održavanju mladosti, ali ću ipak morati napisati informativnu knjigu, rekla je Mirjana Antonović za Informer. Beograđanka planira otkriti sve pikanterije o sudskoj bitci, koju godinama vodi s pjevačem Miroslavom Ilićem (72), a u kojoj želi dokazati da je on otac njezina sina Devina Antonovića.

Mirjana, svima poznatija kao crna žena Krunoslava Slabinca koji joj je posvetio pjesmu 'Zbog jedne divne crne žene', kaže kako će knjigu izdati tek nakon što suđenje završi.

Foto: PIXSELL/Aude Guerrucci/REUTERS

- Jer to što se meni događa ne može se izmisliti. Tu ću otkriti sve pikanterije koje su mi se događale tijekom sudskog procesa, što je Miroslav radio Devinu i meni, kako nam je takoreći zagorčavao život. Što da kažem osim da nije tragično, bilo bi komično - dodala je.

Srpski mediji prenose i kako su obnovili proces između Mirjane i Ilića. I to navodno jer su u siječnju ove godine ukinuli presudu da je on otac njezina sina.

Foto: M.M/PIXSELL

Kićina 'crna žena' i Ilić bili su u vezi tridesetak godina i to dok je on bio u braku. Njezin sin Devin je na sudu u Beogradu priložio svoj DNK dok je Ilić to odbijao učiniti. U međuvremenu je srpski pjevač podnio kaznenu prijavu protiv bivše ljubavnice zbog povrede tajnosti postupka suđenja oko dokazivanja očinstva.

Foto: M.M/PIXSELL

Kasnije je sud potvrdio da je Devin Ilićev sin, o čemu se on oglasio na društvenim mrežama.

- Meni u životu nije potreban otac i zahvalan sam što sam imao hrabru i požrtvovnu majku sa živcima od čelika - izjavio je te nadodao kako ga najviše pogađa što njegov otac nije onakav kakvim ga je zamišljao - napisao je Devin.