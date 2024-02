'Nastavljam tamo gdje je on stao': Matija Vuica posthumno objavila pjesmu Jurice Popovića

Prošla su dva mjeseca otkako nas je napustio glazbenik i životni partner dizajnerice i glazbenice Matije Vuice (66). Povodom toga, Matija je posthumno objavila njegovu pjesmu 'Harmonija'.

- Nastaviti dalje, otvoriti trezor u kojem je cjelokupno stvaralaštvo, sve melodije, poezija, skice, ideje, video zapisi; arhiv života Jurice Popovića. Trebalo mi je puno snage da se bar malo saberem i otključam ovu pjesmu, pjesmu moje duše. Video je već bio pripremio, ali ga nije uspio objaviti. Slijedit ću njegov plan i otpustiti četvrti singl sa začudnog albuma ‘Preslagivanje‘, pjesmu ‘Harmonija‘, light motiv njegovog života. Oazu harmonije pronašao je u ‘Zelenom viru‘, netaknutoj prirodi, utočištu sklada, ljepote i mira - započela je Matija pa nastavila:

Ubaci me u svoju harmoniju. Stvori mi od života simfoniju Budi mi luč i vječni plamen. Budi mi svjetlo, početak i Amen. Nastavljam gdje je Jurica stao, objavljivati singlove s albuma ‘Preslagivanje‘ onako kako bi on to radio, te najavljujem i peti singl (‘Cijeli život u jednu suzu stane‘) koji ću također uskoro objaviti.

- Uz ‘Preslagivanje‘, Jurica je pripremio i novi album koji ću dovršiti s njegovim suradnicima. A dalje, čekat ću neke nove note koje će skladati u nebeskoj harmoniji - zaključila je.

Podsjetimo, Jurica Popović preminuo je 28. prosinca. Nakon kratke i iznenadne bolesti. Imao je 65 godina.