Impresionirani smo njenom intuitivnom i originalnom glumom koju izvodi s razinom zrelosti iznenađujućom za njene godine, objasnio je žiri svoju odluku da uvrsti Graciju Filipović (19) u program European Shooting Stars. Naime, Gracija je uvrštena među 10 najvećih europskih glumačkih nada.

- Osjećam se jako sretno i uzbuđeno i stvarno mi je velika čast biti dijelom jednog takvog programa. Naravno da ima malo i treme, pogotovo uzimajući u obzir da sam mlađa od ostalih koji su izabrani, ali mislim da je ovo super način za poticanje mladih europskih glumica i glumaca, ali i prilika za upoznavanje bitnih ljudi na europskoj filmskoj sceni i promociji na međunarodnoj razini. Sve u svemu, jedva čekam ići na Berlinale i vidjeti kako to sve skupa izgleda - rekla je tim povodom Gracija Filipović, najmlađa sudionica Shooting Starsa ove godine, piše Večernji list.

Ona je svoju prvu glavnu ulogu ostvarila u igranom filmu 'Murina', a zahvaljujući brojnim nagradama , poput Zlatne kamere u Cannesu te suradnji s Antonetom Kusijanović, Gracija je uvrštena u ovaj prestižni program koji se odvija u sklopu Berlinalea.

- Uopće nema dvojbi. Prošla godina donijela mi je velike promjene, pamtit ću je sigurno do kraja života. Uspjehu filma 'Murina' sam se nadala, ali nisam mogla ni sanjati da ću s filmskom ekipom toliko putovati po festivalima, da će film i redateljica Antoneta Alamat Kusijanović dobiti toliko vrijednih nagrada i priznanja. Antoneta mi je prije puno godina pričala da planira snimiti ovaj film, puno smo o tome razgovarale, a jako puno vremena smo provele pripremajući moj lik. Sretna sam jer je sav trud na kraju dobio priznanje - ispričala nam je ranije u razgovoru.

Tada nam je otkrila da je 'Murina' ostvario veliki uspjeh, ali da još nema drugih konkretnih ponuda za glumu. Međutim, Gracija ima planove za budućnost.

- Željela bih završiti biologiju mora i zamišljam se jednog dana u nekom institutu, u gradu uz more. To ne mora nužno biti Dubrovnik, ali ne mora nužno biti ni Hrvatska. Ako bi mi se pružila mogućnost raditi u nekoj mediteranskoj zemlji, prihvatila bih i mislim da bi bila najsretnija da to bude Španjolska, koju obožavam. Ali sad je doista sve to samo moj san jer sam tek na prvoj godini i, da bih to ostvarila, čeka me jako puno truda, rada, zalaganja i učenja - rekla nam je.

POGLEDAJTE NAJNOVIJI INTERVJU S DALIBOROM MATANIĆEM: