Zadarska pjevačica Natali Dizdar (40) je trudna. Za Gloriju je otkrila da čeka dijete s Francuzom Williamom Pergeom.

- Trudna sam šest mjeseci. Trudnoću smo planirali dulje vrijeme, a cijeli proces kroz koji smo prošli nije bio lak. No, oboje smo jako sretni i zahvalni što smo tu gdje jesmo i nadam se da će sve biti u redu do samoga kraja - rekla je pjevačica.

Zagreb: Promocija novog albuma Natali Dizdar | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Plan joj je odseliti se u Francusku i tamo roditi.

- Plan i baza je Francuska, pogotovo sad kad nećemo biti samo nas dvoje, ali mislim da će se to kreirati putem i da vjerojatno nikad neću voditi neki konvencionalan život. U svakom slučaju ne planiram putovati kao dosad. Želim, dakle, više stabilnosti, polaganog ritma i mira - ispričala je.

Natali je otkrila da je Williamu trebalo nekoliko godina kako bi ju osvojio.

- Osvojio me s više stvari, to je dugo trajalo, godinama. I uspio je. Ili sam ja uspjela, nemam pojma. Sve super, skupa smo, to je to - izjavila je svojevremeno.

Nedavno je objavila album 'Zadnji dani ljeta', a javnost ju je upoznala 2003. u televizijskoj emisiji Story Supernova Music Talents.

Foto: Luka Stanzl/Pixsell