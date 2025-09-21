Natali Dizdar progovorila o majčinstvu: 'Prošla sam dosta dok sam došla do trudnoće'

Glazbenica Natali Dizdar (41) sredinom veljače ove godine postala je majka kada je na svijet stigla djevojčica Lola.

Natali već neko vrijeme sa zaručnikom Williamom Pergeom živi u Francuskoj, pa je malena Lola rođena u Parizu. Ipak, ljeto je s obitelji provela u rodnoj Dalmaciji, a u intervjuu za IN Magazin otkrila je kako se snalazi u majčinstvu.

- Kad me pitaju kako mi se život promijenio sve mi je isto, samo bolje - rekla je Natali te dodala kako je njena kći beba za poželjeti.

Majka je postala s 40 godina, a njezin put do majčinstva nije bilo lagan.

- Prošla sam ja dosta dok sam došla do te trudnoće i dok smo ju dobili, stvarno dug put i jako sam zahvalna što smo tu di jesmo - naglasila je pjevačica.

- Ne može se opisati kakav je to osjećaj biti mama, to ti je kao da ti netko ide objasniti kako je to biti zaljubljen, moraš to doživjeti - rekla je.

Natali je Lolu na svijet donijela u Francuskoj, a sve je proteklo glatko.

- Meni je prošlo super ne samo zbog boli nego baš smo to dobro odradili, dobro smo se pripremili, bili su super doktori, super bolnica i cijeli taj sustav gdje su se pobrinuli ne samo za mene nego i za njega i bebu, predivno iskustvo - zaključila je Natali.

Beba sada ima sedam mjeseci pa se pjevačica uskoro planira vratiti koncertima.

- Uzela sam si šest mjeseci pauze, imala sam par nekih koncerata lijepih ljetnih, ovako na pozornici na otvorenom - rekla je te dodala kako se, dok nastupa, ne treba brinuti spava li malena.

- Ona je zaspala, a spava kroz noć tako da nije neki problem, ako bude neki problem sići ću s pozornice, ali nije nepredvidiva beba - zahvalna je.