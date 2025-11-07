Zadarska pjevačica priprema veliki koncert 14. veljače u zagrebačkom klubu Boogaloo dok živi novu svakodnevicu majčinstva u Parizu
Natali Dizdar za 24sata: Lola mi je promijenila pogled na svijet
Natali Dizdar (41) na Valentinovo se vraća na pozornicu. U zagrebačkom Boogaloou izvest će nove pjesme i omiljene stare hitove, u posebnom, osvježenom koncertnom konceptu. U razgovoru nam je otkrila kako je nastao singl 'Drugi dan', kako izgleda život između Pariza i Zagreba s malenom kćeri Lolom i partnerom Williamom Pergeom te što publika može očekivati 14. veljače.
