O KARIJERI, PARTNERU, KĆERI...

Natali Dizdar za 24sata: Lola mi je promijenila pogled na svijet

Piše Dora Pek,
Natali Dizdar za 24sata: Lola mi je promijenila pogled na svijet
Zadarska pjevačica priprema veliki koncert 14. veljače u zagrebačkom klubu Boogaloo dok živi novu svakodnevicu majčinstva u Parizu

Natali Dizdar (41) na Valentinovo se vraća na pozornicu. U zagrebačkom Boogaloou izvest će nove pjesme i omiljene stare hitove, u posebnom, osvježenom koncertnom konceptu. U razgovoru nam je otkrila kako je nastao singl 'Drugi dan', kako izgleda život između Pariza i Zagreba s malenom kćeri Lolom i partnerom Williamom Pergeom te što publika može očekivati 14. veljače.

