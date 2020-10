Nataša Janjić: Odlučni smo da igra 'spavamo s roditeljima u krevetu' ne zavlada u našoj kući

Suprug Nenad dijeli sve obveze oko djece sa svojom ženom pa se glumica odlučila posvetiti malo sebi i početi trenirati kako bi riješila višak kilograma koje je dobila u trudnoći

Glumica Nataša Janjić (38) ovo ljeto je rodila drugo dijete. Tako je 19-mjesečni sin Toni dobio pojačanje, seku Kaju. S dvoje male djece u kući ispod dvije godine stvari su se naglo promijenile jer sad njihovi roditelji imaju još i manje vremena za spavanje. Ipak, izgleda da se dobro snalaze. Glumica je na Instagramu opisala kako sada izgleda raspored spavanja u njihovu domu.

- Kaja je došla mjesec dana prije termina, sitna i fragilna. Tonijev krevetić od tog trenutka prešao je na tatinu stranu, a njezin je na mojoj. Odlučila sam se za ovaj model kolijevke koji nam omogućava biti u bliskom dodiru tih njezinih delikatnih prvih mjeseci, čak i više nego što je to njemu bilo potrebno. Odlučni da igra 'spavamo s mamom i tatom u istom krevetu' ne zavlada u našoj kući, pažljivo biramo poteze i proizvode za naše mladunce - napisala je Nataša u opisu fotografije na kojoj ona i dvomjesečna Kaja leže jedna pokraj druge, ali svaka u svom krevetu. 

Janjić je svjesna da je to najbolja opcija dok djeca ne porastu i budu u mogućnosti spavati sami u sobi. 

- Nećemo lagati, veseli nas i trenutak kada će oboje spavati u svojoj sobi, ali to će još malo pričekati... Do tada, samo bliskost i puno, puno nježnosti - zaključila je. Njen suprug, Nenad Medančić (36), dijeli s njom sve obveze oko djece, pa je Nataša započela vježbati kako bi se riješila viška kilograma koje je dobila u trudnoći.

- Uz sve izgovore, od umora do straha, konačno sam sebi rekla 'prelomi' i odlučila započeti s treninzima kod kuće - napisala je.