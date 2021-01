- Bilo je to krajem lipnja, u vrijeme kada posjeti u bolnicama nisu bili dopu\u0161teni. Tada sam, nakon redovite kontrole, a prije odlaska na more, iznenada zadr\u017eana u bolnici zbog odre\u0111enih komplikacija i obaveznog mirovanja, s idejom da \u0107u uskoro izi\u0107i. S djetetom se nisam bila ni pozdravila, \u0161to mi jako te\u0161ko palo. \u010covjek ne razmi\u0161lja o tome dok mu se ne dogodi, odnosno da \u0107u zbog dolaska drugog djeteta ostaviti prvo na vi\u0161e od mjesec dana. Suprug nije mogao biti na poro\u0111aju, Kaju je vidio tek kad smo izi\u0161li iz bolnice. Bilo mi je to zaista najte\u017ee razdoblje u \u017eivotu. Nesretna zbog nemogu\u0107nosti da vidim najmilije, sama u bolni\u010dkoj sobi, zabrinuta za ishod i zdravlje moje djevoj\u010dice -\u00a0otkrila je glumica za Story.

Nakon potresa koji je u o\u017eujka pogodio Zagreb, morali su napustiti tek ure\u0111eni stan u centru Zagreba i ponovno ga preurediti.

- Previ\u0161e toga nam se dogodilo u tom kratkom, a delikatnom razdoblju - stravi\u010dan potres, bijeg iz stana previ\u0161e o\u0161te\u0107enog za daljnji boravak u njemu, karantena, odvojenosti od obitelji i prijatelja, briga... Sretna sam da je sve iza nas i da je ispalo najbolje mogu\u0107e - rekla je.\u00a0

Istaknula je da je maj\u010dinstvo\u00a0najljep\u0161i osje\u0107aj i uloga na svijetu, ali i da neopisivo iscrpljuju\u0107e.

- Mislim\u00a0da je mnogo jednostavnije kad je \u017eivot oko tebe normalan, kad je izlazak u \u0161etnju jednostavniji, kad ti se nude sadr\u017eaji i dru\u017eenja s drugim majkama, ali moram priznati da sam se naviknula i gotovo ve\u0107 srasla s tom ulogom, omilila mi se moja robija. Nema me vi\u0161e, pretvorila sam se u ispostavu, radnu snagu, ku\u0107nog policajca i zabavlja\u010da. A \u0161efovi i publika mi jo\u0161 nemaju plate\u017enu mo\u0107 - govori. Dodala je kako joj jako nedostaje posao.\u00a0