Splitska glumica Nataša Janjić (39) oduševila je pratitelje na Instagramu nakon što je pokazala romantičnu poruku na automobilu kojom ju je iznenadio suprug, specijalist ortopedije Nenad Medančić (37).

- On ustaje prije sunca i ostavlja tragove... - napisala je u opis fotografije automobila na kojem je Nenad napisao 'Volim te' i dodao crteže srca i bubamare.

Objava je, među ostalim, oduševila i Marijanu Batinić (39) koja joj je komentirala: 'Top'. Inače, par je nedavno proslavio drugu godišnjicu braka. U srpnju su dobili kćerkicu Kaju, a imaju i sina Tonija.

Janjić je imala komplikacije u drugoj trudnoći pa je neko vrijeme morala provesti u bolnici. Na snazi su tada bile stroge mjere zbog pandemije korona virusa i zato više od mjesec dana nije vidjela sina i supruga.

- Bilo je to krajem lipnja, u vrijeme kada posjeti u bolnicama nisu bili dopušteni. Tada sam, nakon redovite kontrole, a prije odlaska na more, iznenada zadržana u bolnici zbog određenih komplikacija i obaveznog mirovanja, s idejom da ću uskoro izići. S djetetom se nisam bila ni pozdravila, što mi jako teško palo. Čovjek ne razmišlja o tome dok mu se ne dogodi, odnosno da ću zbog dolaska drugog djeteta ostaviti prvo na više od mjesec dana. Suprug nije mogao biti na porođaju, Kaju je vidio tek kad smo izišli iz bolnice. Bilo mi je to zaista najteže razdoblje u životu. Nesretna zbog nemogućnosti da vidim najmilije, sama u bolničkoj sobi, zabrinuta za ishod i zdravlje moje djevojčice - otkrila je glumica za Story.