Natjecanje u kojem opstaju samo najjači: Peta sezona 'Survivora' stiže na Novu TV

Nakon četiri uspješne sezone koje su obilježili napeti izazovi, snažne emocije i neočekivani raspleti, zabavno-natjecateljski show ‘Survivor’ na Novu TV uskoro dolazi s petom sezonom.

Nova skupina odvažnih natjecatelja suočit će se sa zahtjevnim preprekama u dalekoj Dominikanskoj Republici, a upravo će taktika, snalažljivost i mentalna snaga igrati ključnu ulogu u napetoj pustolovini i borbi za opstanak.

Kandidate nove sezone dočekat će niz novih izazova, osmišljenih kako bi pomaknuli njihove granice i stavili na kušnju timski duh, ali i individualnu snagu. Podijeljeni u dva suparnička tima, natjecatelji će morati pronaći ravnotežu između suradnje i strategije, a svaka će odluka imati posljedice na tijek igre.

Foto: NOVA TV

Kroz intenzivne dvoboje, taktičke poteze i dramatične trenutke gledatelje će drugu godinu zaredom voditi Vlado Boban.

„Uskoro nam kreće sezona u kojoj ćemo gledati najbolje poligone do sada! Osim toga, imamo potpuno različit karakterni dijapazon likova, od nekih koji su stajlinzima „dojahali“ iz srednjeg vijeka do nekih showmana kakvi se do sada u showu nisu pojavili. Postoji nekoliko noviteta u odnosu prošlu sezonu koji će donijeti ozbiljne obrate. Pratite, gledamo se“, poručuje Vlado kojemu će se kao voditeljski kolega u novoj sezoni na setu pridružiti glumac Ammar Mešić, domaćoj publici poznat po ulozi Kašmira 'Mira' Sriće u popularnoj seriji 'U dobru i zlu'.

Sve je spremno za početak nove Survivor avanture, a tko će se u petoj sezoni istaknuti u napetim natjecanjima i pridružiti se dosadašnjim pobjednicima – Neveni Blanuši, Antoniji Ivić, Luki Rimcu i Lucianu Plazibatu – doznat ćemo uskoro na Novoj TV!