FOTO Hrvatice poludjele za ovim frajerom iz backstagea Lime Lena na Dori: Evo tko je on!

"Iskreno, razmišljao sam da se otvorim po pitanje toga ili ne jer nisam htio da zvuči patetično u stilu 'žalite me gledatelji, ovo je moja tužna priča", otkrio je Niki za 24sata nakon ispadanja iz showa. No ipak se odlučio otvoriti jer to ono što je uistinu proživio. Kaže i kako je ponosan što je ljudima mogao ispričati kako je to živjeti na rubu i u teškim uvjetima. | Foto: privatna arhiva