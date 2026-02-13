FOTO Hrvatice poludjele za ovim frajerom iz backstagea Lime Lena na Dori: Evo tko je on!

U četvrtak navečer održana je prva polufinalna večer Dore, a osim nastupa i pjesama, neki gledatelji, ili bolje rečeno gledateljice zamijetile su jednog mladića u backstageu Lima Lena. Već smo ga imali prilike gledati na malim ekranima...
Dok su se sinoć čekali rezultati glasova publike u prvoj polufinalnoj večeri Dore, pažnju u backstageu Lima Lena ukrao je mladi gospodin u bijeloj majici.
Dok je voditeljica Iva imala intervju s Lima Lenom, kamere su snimile cijelu ekipu koja je sjedila oko pjevača, a naočiti mladi gospodin istaknuo se u društvu.
Pozorno je slušao što pričaju, a svako je malo pogledao i u kameru te tako s nogu oborio brojne gledateljice ispred malih ekrana.
Društvenu mrežu X odmah su preplavili komentari na račun tog misterioznog naočitog momka. "Super je meni ova Dora" te "Najljepši trenutak ove večeri" samo su neki od komentara, a sve je zanima o kome se točno radi.
Riječ je o Nikiju Vraniću iz Pule, kojeg smo već imali priliku gledati na malim ekranima kada je prošle sezone bio u Survivoru.
Tada je otkrio svoju tešku životnu priču. Otac mu je ubijen dok je bio malo dijete, majka je radila nekoliko poslova da bi prehranila obitelj, a otkrio je i kako mu brat ima problema s drogom.
"Iskreno, razmišljao sam da se otvorim po pitanje toga ili ne jer nisam htio da zvuči patetično u stilu 'žalite me gledatelji, ovo je moja tužna priča", otkrio je Niki za 24sata nakon ispadanja iz showa. No ipak se odlučio otvoriti jer to ono što je uistinu proživio. Kaže i kako je ponosan što je ljudima mogao ispričati kako je to živjeti na rubu i u teškim uvjetima.
"Moj tata je čovjeku posudio novac. Kada je tata pitao nazad, došlo je do svađe, a završilo je tragično. Taj čovjek živi 50 metara dalje od moje kuće... Teško je u tome zadržati zdravu psihu", kaže Niki koji je tada imao nepunih godinu i pol dana te se svoga oca niti ne sjeća.
"Jako bih volio kada bih mu samo jednom čuo glas i da vidim kako je to nekoga nazvati 'tata', jer nikad nisam", rekao je tada.
U cijelom odrastanju mu je najveća podrška bila njegova majka kojoj bi, kako kaže, dignuo dvorac 'i to bi bilo malo'. Niki kaže kako je majka njegov ponos i najveći razlog zbog kojeg želi uspjeti u životu kako bi joj se odužio.
U 'Survivoru' je otkrio i kako je zbog financijskih problema vrlo rano počeo raditi. I radio je svašta u životu - bio je zidar, vodoinstalater, električar, maser, fizioterapeut, modelirao je, statirao u filmovima i serijama, bio šumar, brao masline, prodavao maslinovo ulje, brao šparoge, skupljao boce i željezo, a radio je i kao pogrebnik.
