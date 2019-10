Zbog seksualnog zlostavljanja mladića glumac mora u zatvor

Beogradskom glumcu Goranu Jevtiću (41) poznat po ulozi u filmu 'Parada' nakon petogodišnjeg suđenja izrečena je zatvorsku kaznu u trajanju od 10 mjeseci. Jevtić je optužen da je počinio nedozvoljene spolne radne nad maloljetnikom još 2014. godine.

Iako mu je prvostupanjskom presudom sud izrekao kaznu kućnog pritvora, drugostupanjskom presudom viši sud donio je odluku da mora ići u zatvor, unatoč tome što je Jevtić uložio žalbu.

Foto: Graylock/Press Association/PIXSELL

Jevtić je navodno tada 15-godišnjeg mladića Luku Krčevinca (20) prisilio na oralni seks u WC-u Narodnog kazališta u Somboru, a godinu dana kasnije njegovi roditelji su slučaj prijavili policiji i podignuli tužbu protiv beogradskog glumca. 20-godišnji Krčevinac priznao je kako mu se od tog dana život pretvorio u pakao te da smatra kako je kazna uvjerljivo preblaga.

- Smatram da je kazna od 10 mjeseci zatvora sramotna i da se Jevtića trebalo osuditi na mnogo veću kaznu, za primjer. Kazna je neozbiljna i umanjuje traume djece. Vrijeđa žrtve seksualnih predatora. Ne razumijem se u zakone dobro, ali klinački shvaćam da, ako sam ja živio u paklu pet godina, on bi za primjer trebao trunuti tamo iako toliko. Naravno, svjestan sam da je to nemoguće i da su želje jedno, a drugo realno stanje u sudstvu - rekao je Krčevinac za Kurir dodajući kako mu je Jevtić uništio život.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Za pokret Levijatan, koji zastupa prava životinja i sprječava nasilje nad životinjama, Krčevinac je ispričao detalje događaja.

- Uvukao me je u WC i zatvorio vrata. Sledio sam se i blokirao od straha. Počeo je ljubiti me u vrat. Skinuo mi je gaće i stavio moj penis u svoja usta. Došao sam sebi i odgurnuo ga, zamolivši da me ostavi na miru. Čim sam izašao iz kazališta, počeo sam povraćati. Pio sam i lijekove i išao kod psihijatra - ispričao je mladić tvrdeći kako je beogradski glumac u tom trenutku bio pod utjecajem alkohola.