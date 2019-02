Naučila sam reći 'ne' kad mi se ne sviđaju glumačke ponude...

Dosad u glumačkoj karijeri nisam morala pristati ni na što na što nisam željela, govori nam Martina Stjepanović (28), koju gledamo u seriji 'Na granici'. Rodom iz Vinkovca, adresu je zbog glume zamijenila onom u Zagrebu, a u karijeri je naučila reći 'ne' i odbiti ponude koje smatra da nisu korektne.

- To se dosad uvijek pokazalo kao najbolji potez u takvim situacijama - objašnjava Martina. Prije tri godine završila je Umjetničku Akademiju u Osijeku, a njezina ljubav prema glumi, ističe, velika je još od djetinjstva.

Foto: Marko Lukunić/Pixsell

- Tek sam poslije postala svjesna da se time želim baviti - kaže glumica. U seriji 'Na granici' glumi razmaženu kćer i suprugu Lidiju. Uloga joj se svidjela na prvu te objašnjava da u njoj uživa.

- Čim zavolite svoj lik, lakše je graditi ga dalje. Uvijek nastojim što više približiti lik sebi - rekla je Stjepanović. No ipak smatra kako su Lidija i ona karakterno dvije različite osobe. Osim televizijskih uloga nekoliko puta je glumila i na kazališnim daskama, a ipak najveća joj je želja dobiti filmsku ulogu.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- To je za mene još neistraženo područje u kojem mislim da bih mogla puno toga naučiti i razvijati se u profesionalnom smislu. Podjednako me privlače i komedija i drama - priznala nam je. Smatra da se mladim glumcima one ostvaruju teže.

- I sama si postavim pitanja kad god sam pri kraju nekog projekta. Što ću dalje? Gdje ću sad, što ću raditi? Puno mladih završi Akademiju svake godine i onda se susretne s realnošću, nema toliko posla za sve - rekla je glumica. Dodala je kako je kod nje uvijek dosad prolazila kombinacija upornosti, rada te sreće.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Ovaj posao je kruh sa sedam kora i svatko tko je slobodnjak i nema stalna primanja zna kako danas žive glumci u Hrvatskoj, pogotovo mladi - objašnjava Martina, koja uzora u starijim glumcima nema nego, govori, cijeni sve svoje kolege koji profesionalno rade svoj posao, a koji sačuvaju ljudskost i jednostavnost. Martina govori kako bi se mogla zamisliti i u ulozi manekenke, ali kao manekenka ne.

- Imala sam ponuda kad sam bila mlađa, ali manekenstvo me nikad nije posebno privlačilo, zapravo uopće ne razmišljam o sebi tako da se promatram isključivo vizualno - kaže Martina. Na pitanje o plastičnim operacijama, dodaje:

- Trenutačno sam zadovoljna sobom, ali nemam nikakvih predrasuda prema tome.

Foto: Marko Lukunić/Pixsell

Glumica je zadovoljna i u ljubavi. Posljednjih pet godina u stabilnoj je vezi, a njezin partner nije ljubomoran kad je drugi muškarci gledaju.

- Svatko se susreće s pogledima, ali nije to nešto što može utjecati na vezu. Kad se ljudi slažu, ne vrijedi ona ‘daleko od očiju, daleko od srca’ - iskrena je Martina. Iako smo je u seriji vidjeli u vjenčanici, glumica kaže da će u 'pravu' stati tek kad za to dođe vrijeme.

- Nismo još razmišljali o tome, nismo od onih osoba kojima se žuri vjenčati, ali kako bude vrijeme donijelo neke stvari, tako će se i to razvijati. Bez pritiska, kako bude teklo, tako će biti - objasnila je. Dotad će partneru i dalje udovoljavati u delicijama koje priprema.

- Volim eksperimentirati i isprobavati nove recepte, a moji ukućani najviše vole kad im spravim meksičke tortille ili tjesteninu s pesto genovese na moj način - pohvalila se. S osmijehom na licu sjeća se dana iz djetinjstva.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- U osnovnoj sam sve prošla s odličnim i sve sam voljela učiti, a kad su krenuli gimnazijski dani, škola više nije bila toliko zanimljiva. Najmanje su me zanimali kemija, fizika i politika i gospodarstvo - govori Martina, koja će u travnju proslaviti 29. rođendan.

- Zvučat ću kao da ću napuniti 79, ali želim samo zdravlje i da su najbliži na broju - kaže.

