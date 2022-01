Kim Kardashian (41) definitivno se ne zamara s glasinama koje kruže o njoj jer ona i dalje mašta samo o tropskom suncu na Bahamima koje je provela sa svojim dečkom Peteom Davidsonom (28), a svoje obožavatelje je ostavila bez daha u mini ružičastom bikiniju.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Provjereno! I dalje dosađujem fotkama s odmora - napisala je atraktivna Kim.

Fotka je u roku dva sata skupila preko milijun i pol lajkova, a komplimentima na njezinu nevjerojatnu figuru nema kraja.

'O moj Bože Kimberly, 'Nevjerojatna si', 'Predivna, 'Savršena','E tako se uživa u odmoru', 'Opet ju Pete fotka', neki su samo od komplimenata ispod objavljene fotke.

Najuspješnija influencerica je posljednjih tjedana uživala u odmoru na Bahamima s dečkom Peteom, družila se na kavi s Hilary Clinton, održala je kratko snimanje za vlastiti brend ''Skims'', a trenutno kruže glasine o drugoj eksplicitnoj video snimci koju je navodno prema tvrdnji Kanye Westa (44) on sam zaustavio.

Podsjetimo, Kim je postala slavna nakon što je 2007. godine procurila njena seks snimka s tadašnjim dečkom Ray J-jem (41). Ubrzo nakon toga, ona i njezina obitelj pokrenuli su 'Keeping Up With the Kardashians'.