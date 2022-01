Modni dizajner i reper Kanye West (44) rekao je Jasonu Leeju u intervjuu za 'Hollywood Unlocked' da je unatoč razvoda od Kim Kardashian (41), navodno učinio veliku uslugu i da ju je vratio na pravi put tako što je zaustavio da u javnost procuri njena druga snimka eksplicitnog seksa s reperom Ray J-jem (41), piše Page Six.

- Otišao sam i uzeo laptop od Ray J-ja te večeri. Sreo sam tog čovjeka na aerodromu, a zatim sam crvenih očiju njoj odnio laptop u 8 ujutro - rekao je West tijekom intervjua koji je objavljen u ponedjeljak.

West tvrdi da je Kardashian toliko laknulo da je zaplakala nakon što je ugledala laptop.

- Plakala je kad je to vidjela. Znate zašto je plakala kad je to vidjela na laptopu? Jer to predstavlja koliko je iskorištena. To predstavlja koliko je ljudi nisu voljeli, a samo su je doživljavali kao robu – rekao je reper, dok je glasnogovornik Kardashianke potvrdio da laptop postoji, ali je zanijekao postojanje bilo kakvog eksplicitnog sadržaja.

- Prikupljeno računalo i tvrdi disk trebali su sadržavati originalni video i sve snimke. Nakon pregleda, nije bilo seksualnog sadržaja već samo snimke u avionu na putu za Meksiko i snimke u klubu te restorana na istom putovanju - stoji u priopćenju.

- Kim čvrsto stoji iza svojih riječi i tvrdi da ne postoji nova, druga snimka seksa. Nakon 20 godina, ona uistinu želi krenuti dalje od ovog poglavlja i umjesto toga se želi usredotočiti na pozitivne stvari koje nastavlja činiti kao majka, poduzetnica i zagovornica reforme pravosuđa – rekao je glasnogovornik od Kim.

- Kim je bila i još uvijek je zaista zahvalna Kanyeu što ga je vratio. Snimka joj je nanijela mnogo boli i nastavlja je proganjati do danas. Iako više nisu zajedno kao par, i dalje su u skladu s istom zabrinutošću o tome kako će ovaj sadržaj koji se i dalje koristi protiv nje utjecati na njihovo četvero djece u budućnosti – rekao je izvor.

Podsjetimo, Kim je postala slavna nakon što je 2007. godine procurila njena seks snimka s tadašnjim dečkom Ray J-jem. Ubrzo nakon toga, ona i njezina obitelj pokrenuli su 'Keeping Up With the Kardashians'. Bivši menadžer Ray J-ja u rujnu 2021. godine je u podcastu rekao da je imao drugi dio snimke seksa, ali odvjetnik Kardashianke je odbacio te tvrdnje i prepisao ih kao pokušaj privlačenja pažnje.

- Tvrdnja da postoji neobjavljena seksualna snimka je nedvojbeno laž. Žalosno je što ljudi daju ove izjave kako bi pokušali dobiti svojih 15 minuta slave - rekao je Singer u izjavi u to vrijeme.

Ray J se također oglasio i rekao ovo o glasinama druge snimke seksa

- Ovo nije cool, držao sam se izvan radara i ostao sam fokusiran, skroman i zahvalan za sve blagoslove koje primam - napisao je Ray na društvenim mrežama.

