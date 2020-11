NBA zvijezda zaprosila Srpkinju: Nudio joj 6 mil. kuna da pobaci

Košarkaš Paul George (30) zaprosio je svoju dugogodišnju partnericu, bivšu striptizetu srpskih korijena, Danielu Rajić (29). Usput se pohvalio na društvenim mrežama kako je ona pristala na udaju. Sve su 'začinili' balonima, cvijećem, šampanjcem i slasticama. 

Fanovi košarke odmah su se našalili na društvenim mrežama da je to jedini prsten koji će George ove godine držati s obzirom da mu baš i ne ide ova sezona s Los Angeles Clippersima. 

Ljubavna priča Georgea i Daniele, bivše striptizete i go-go plesačice, poprilično je turbulentna.

Košarkaš ju je upoznao dok je radila kao go-go plesačica u Miamiju. Viđali su se nekoliko mjeseci, a potom su prekinuli. Daniela je ubrzo objavila da čeka dijete košarkaša. Paul je to negirao pa ga je tužila, a DNK analiza pokazala je da je Olivia ipak njegova kći.

Na sudu se saznalo da je George nudio milijun dolara (oko šest milijuna kuna) Danieli da pobaci, no sada je sve iza njih. 

Srpska Kim Kardashian, kako su je prozvali tamošnji mediji, ponosna je na svoje podrijetlo. Na društvenim mrežama dijelila je i fotografije iz Beograda, a poručila je i da je za nju Kosovo dio Srbije. 

Par je krajem srpnja 2017. posjetio Split, bili su na godišnjem odmoru. 

- Kupao se na plaži tu u Splitu. Bio je s grupom ljudi, mislim da mu je ta jedna od njih djevojka - rekao nam je tada čitatelj.