Bivša NBA zvijezda: Zaručnik Tije Jurčić masno zarađuje kao američki sportski komentator

Tia Jurčić (41), poduzetnica i pokćerka Ljube Jurčića, u četvrtak je na svom Instagram profilu objavila kako se zaručila. Bivša supruga Marija Mamića ponovno je pronašla ljubavnu sreću, ovog puta uz 19 godina starijeg američkog sportskog komentatora i bivšu NBA zvijezdu Kennyja Smitha (60).

Kenny Smith postao je poznato lice u sportskim prijenosima s plaćom od 16 milijuna dolara godišnje, odnosno oko 13.63 milijuna eura, piše Sports.yahoo. Prije toga, Smith je igrao ukupno deset sezona u NBA ligi, a svoje je ime povezao i s Atlanta Hawksima, Detroit Pistonsima, Orlando Magicom i Denver Nuggetsima. Navodno je zaradio 11.972.100 dolara tijekom svoje karijere.

Nakon umirovljena na terenu, Smith je počeo raditi za TNT Sports U.S.

"Pred kraj moje karijere nazvao me jedan od producenata i rekao mi je: 'Imam priliku za tebe.' U tom sam trenutku donio odluku o karijeri i evo me 20 i nešto godina kasnije.", rekao je Smith jednom prilikom za Houstonia Magazine.

Smith je debitirao na mreži TNT kao košarkaški analitičar 1998. u segmentu "Inside the NBA", zajedno s dugogodišnjim sportskim emiterom Erniejem Johnsonom Jr. Smithov doprinos seriji doveo ga je do toga da dobije četiri Emmyja za izvanrednu studijsku emisiju.