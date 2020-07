'Ne bojim se krađe filmića, golo nije zlo. Moj suprug je ozbiljan čovjek, ne bi snimao za javnost'

<p>Golotinja nije zlo. U tome nema ništa loše i ne bojim se krađe eksplicitnih videosnimki. Neka cijeli svijet uživa u mojim obnaženim fotografijama. Pogled na atraktivno tijelo mi daje energiju. Volim biti gola, rekla nam je <strong>Sabina Santl </strong>(36) nakon što smo ju pitali boji li se da će joj nepoznati pretplatnici ukrasti sadržaj s 'Only fansa' i objaviti na neku besplatnu porno stranicu.</p><p>O zaradi nije htjela pričati jer, kako kaže, žena uvijek treba biti tajanstvena i dostojanstvena. Ipak, otkrila nam je kako će brojni fanovi uživati isključivo u solo ''akcijama'' s obzirom na to da joj je suprug poslovan čovjek koji nikada ne bi pristao na snimanje ovakvog sadržaja.</p><p>- Nisam pretjerano ambiciozna niti osoba kojoj je novac važan. Najvažnije mi je raditi ono što iskreno voli, a o zaradi mi je degutantno pričati - priča nam bivša Big Brother natjecateljica. Otkrila nam je i kako je izgled u ovom poslu bitan, ali ne i presudan. Za razliku od ostalih kolegica, Sabina na svojoj stranici ipak ne objavljuje filmove za odrasle. </p><p>- Ne radim baš porno akcije iako bi mnogi to voljeli. Osobe koje se žele baviti ovim poslom moraju imati veliko samopouzdanje i jak karakter. A ja sam uvijek bila borac - rekla nam je ponosna Sabina i dodala:</p><p>- Postoje osobe koje se zgražaju na ovakve poslove, ali kada čvrsto stojiš na zemlji, ne može ti nitko ništa - poručila je Santl za kraj. </p>