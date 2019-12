Ne daj se Minja: Glumica treba pomoć u borbi s teškom bolesti

Glumica Mirjana Majurec (67) i dalje vodi borbu s karcinomom. Prije dvije je godine ponovno metastazirao i nakon odluke liječničkog tima Minja je završila na Radiokirurgiji u Svetoj Nedelji. Punih devet godina bori se s teškom bolešću, a na Facebooku se ovih dana požalila na probleme kroz koje prolazi.

- Crni petak, sedam dana čekam da mi dođe pomoć u kući ili patronažna ili netko tko je zadužen za same i bolesne i slomljene ruke. Rasprodajem vjeru u sustav socijalnih službi - napisala je Majurec.

Prošlog ljeta razmišljala je o povratku glumi, rekla je da je vratila energiju i spremna je raditi. No bolest ju je opet natjerala na borbu. Podršku su joj pružili brojni prijatelji i poznanici, koje je rastužila svojom objavom.

- Dragi FB prijatelji, hvala na brizi. Infuzije ste valjda svi primali. One postoje da vas ojačaju, a ja želim sutra primiti sedmu kemoterapiju. Rasturila me giljotinska bol od rastezanja na živo u Traumi. Naša Ivana Kalođera iz 'Nisi sama – ideš s nama' misli na mene i sve je O.K. Svako zlo za neko dobro. Upoznala sam dragu medicinsku sestru koja će mi za podnošljivu naknadu dolaziti kad može. Divna osoba. Za operaciju ruke nemam novca. Uživajte u prvoj nedjelji došašća za mene. Nemam punjač, ali imam vas - napisala je u emotivnom priznanju glumica.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

Sa sinovima, Ivanom Mlinarićem i Lukom Vidovićem u početku nije pričala o bolesti, skrivala ju je od njih, a danas su joj oni, uz bivšeg supruga Marka Mlinarića najveća podrška. Kad je zbog liječenja i kemoterapija počela gubiti kosu, stavila je periku, no nije nikad skrivala ni kako izgleda bez nje.

Foto: Dario Šimović/Facebook

- Lukina bivša cura Sanja me je ošišala na ćelavo i stavila sam si periku koja je bila kao moja kosa. Plakala je dok me šišala, a ja sam se smijala - otkrila nam je Minja u ranijem razgovoru.