'Ne dirajte mi ravnicu': Tisuću tamburaša sviralo je Škorin hit

Pjevač Miroslav Škoro (56) pred tisuću tamburaša te stotine obožavatelja proslavio je dan grada Zagreba i tridesetu obljetnicu hit pjesme 'Ne dirajte mi ravnicu'. Kako nam je objasnio na nastupima se ne stidi pokazati emocije.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

- Doživljavam to ljudski. Iskazati emociju, ne stidim se toga, dopuštam da nekome to ne znači toliko, netko misli da nije muški plakati, ali ja sam ovakav kakav jesam, ako me ponese, ponese me - ispričao nam je Škoro.

Pjevač je pozornicu dijelio s Zagrebačkom filharmonijom i akademskim zborom Ivanom Goranom Kovačićem pod dirigentskom palicom Alana Bjelinskog.

Na velikoj obljetnici pridružio mu je i sin Matija (23).

- Sad će mi pomoći jedan mladi gospon koji surađuje sa mnom, to je moj sin, ali ne znam da li je tu - najavio je Škoro sina. Dok je Matija svirao gitaru Škoro je zapjevao 'Vrime'.

Foto: HRT

Brojni Zagrepčani uživali su u Škorinim hitovima, a na koncertu se pojavio i gradonačelnik Milan Bandić (63).

- Dame i gospodo, on se uvijek žuri. Žuri se čovjek zato što ima posla. Ja ću reći ovako, on može loviti pahulje, voziti bager, može voditi grad 20 godina, može svirati i tamburu jer smo mu je mi poklonili. To smo se dogovorili prije šest mjeseci - najavio je u šali Škoro gradonačelnika.

Foto: HRT

Iako je mislio da će Bandić zasvirati, gradonačelnik je priznao da je učio svirati šest dana no da je potrgao sve žice tamburice, no onda je pjevaču poručio: 'Da je baja biti lako, onda bi svatko bio Miroslav Škoro' te zamolio publiku da zaplješću 'Baji' i Slavoniji, a Škoro mu je zapjevao 'Sve poštivam, svoje uživam'.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

Koncert je trajao gotovo dva sata, a posebno je emotivno bilo na Škorin hit 'Ne dirajte mi ravnicu'.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

- Ta pjesma je više od onoga što sam ikad mislio da ću napraviti - rekao je nedavno Škoro u studiju 24sata.