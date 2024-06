Ne kriju svoju ljubav! Cher (78) i njezin dečko (38) razmjenjivali nježnosti na premijeri filma

Glazbenica Cher (78) u ponedjeljak je stigla na premijeru filma 'The Bikeriders', a društvo joj je pravio njezin 40 godina mlađi dečko, reper Alexander Edwards. Par je razmjenjivao nježnosti ne mareći za fotografe, a za ovu prigodu oboje su se odlučili za crnu odjevnu kombinaciju.

Pjevačica imala je kožnu jaknu ispod koje je nosila čipkasti cvjetni top. Odjevnu kombinaciju upotpunila je širokim, svjetlucavim hlačama.

Los Angeles premiere of "The Bikeriders" at the TCL Chinese Theatre | Foto: Aude Guerrucci

Reper se uskladio sa svojom damom, a nosio je kožnu jaknu i hlače. Svoj outfit upotpunio je crnom kapom.

Los Angeles premiere of "The Bikeriders" at the TCL Chinese Theatre | Foto: Aude Guerrucci

Svoju zaljubljenost nisu skrivali od objektiva, a par se cijelo vrijeme mazio, grlio i jedno drugom smješkali.

Los Angeles premiere of "The Bikeriders" at the TCL Chinese Theatre | Foto: Aude Guerrucci

Inače, Cher i Alexander upoznali su se u rujnu 2022. godine, tijekom jednog događaja u Parizu, u sklopu Tjedna mode i pričali 15 minuta. Potom je on nabavio njezin privatni broj i zasuo je porukama. Mnoge su bile vrlo duhovite, na što je Cher 'pala'. Ali ne otprve, značajno mlađem udvaraču trebalo je neko vrijeme za 'slomiti' njen otpor, strahove, nelagodu, premda ju je privlačio.

Naposljetku je odlučila prekršiti svoje pravilo da ne izlazi s mlađim muškarcima, jer je kako je navela on jednostavno bio 'tako poseban'.

Par je prekinuo u svibnju 2023., ali su se i pomirili. Nakon što su ponovno započeli vezu je Cher rekla kako je sve to bilo neočekivano.

Givenchy Spring/Summer 2024 collection at Paris Fashion Week | Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS

- Rekla sam prijateljicama, nemojte se zaljubiti u mlađe muškarce, prestare smo. I nemojte se zaljubiti preko poruke. Propala mi je teorija - rekla je ranije.