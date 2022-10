Ne mare za razliku u godinama: Demi od Ashtona bila starija 16 godina, Billie od svog mlađa 11

Nova romantična veza pjevačice Billie Eilish (20) s 11 godina starijim pjevačem Jesse Rutherfordom našla se na meti negativnih komentara. Ali njihova veza nije jedina takva u kojoj postoji velika razlika u godinama. Štoviše, upravo takve veze su najčešće u svijetu slavnih. Pogledajmo neke od najpoznatijih i najomraženijih.

Priyanka Chopra i Nick Jonas

Veza između Priyanke Chopre (40) i Nicka Jonasa (30) započela je 2016. godine kada joj se on javio porukom na Instagramu. Do 2018. godine su bili, kako su oni govorili, samo prijatelji, sve dok nisu izašli na spoj, a Priyanka je te iste godine Jonasu bila pratnja na vjenčanju. Par se 2018. godine i zaručio te službeno objavio zaruke na društvenim mrežama. Iste su se godine i vjenčali, a njihovo vjenčanje bilo je glavna tema jer je trajalo čak 3 dana. Njihova razlika od 10 godina, nije dobro sjela njihovim obožavateljima. Priyanka se jednom prilikom osvrnula na one koji kritiziraju njihovu vezu te rekla:

- Ljudi su nas kritizirali oko veze i još uvijek to rade. Smatram da je nevjerojatno kada je situacija obrnuta, da je muškarac stariji nikoga ne bi bilo briga i ljudima bi se sviđalo.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Scott Disick i Sofia Richie

Jedna od najkontroverznijih veza iz svijeta slavnih zasigurno je ona između bivšeg dečka Kourtney Kardashian, Scotta Disicka (39) i 16 godina mlađe manekenke Sofie Richie (24). Par je vezu započeo nedugo nakon Disickovog prekida s majkom njegove djece, a Sofia je u to vrijeme imala 19 godina. Njihova razlika u godinama nije jedina stvar koja je obožavateljima smetala kod njihove veze. Bilo je i onih koji su se nadali da će se Kourtney i Scott pomiriti, a to je bilo nemoguće ako je on u vezi s drugom. Također, Disick i Richie su nebrojeno puta prekinuli svoju vezu u roku od tri godine što je uzrujavalo njihove pratitelje. Par je naposljetku prekinuo, a Disick se bacio na druge modele.

Foto: Instagram/orijent

Florence Pugh i Zach Braff

Glumica Florence Pugh (26), poznata po svojoj ulozi u novom filmu 'Don't Worry Darling' i glumac Zach Braff (47) koji se proslavio ulogom u televizijskoj seriji 'Stažist' također su bili kritizirani zbog razlike od 21 godine. Iako je njihova veza, koja je započela 2019. godine, bila privatna, svi su znali na nju i nisu se ustručavali iskazati svoje nezadovoljstvo. Par je naposljetku i prekinuo jer nisu mogli trpjeti pritisak javnosti.

Foto: Instagram/Florence Pugh/Zach Braff

Demi Moore i Ashton Kutcher

Jedna od najpoznatijih veza 2000-ih bila je između glumačkog para Demi Moore (59) i Ashtona Kutchera (44). Par je bio u centru pozornosti tijekom cijele veze zbog toga što je Demi od Ashtona bila starija 15 godina. Svoju vezu okrunili su i brakom koji je trajao 8 godina, a razlog prekida bio je Kutcherov navodni preljub.

Foto: Mehdi Taamallah/Press Association/PIXSELL

Demi Lovato i Wilmer Valderrama

Iako je u vrijeme kada su bili zajedno, Demi bila ludo zaljubljena u Wilmera, posljednjih godina je ispričala drugačiju priču. Demi Lovato (30) započela je vezu s Wilmerom Valderramom (42) kada je imala samo 17 godina, dok je on imao 29. Neprimjerena veza između maloljetne djevojke i odraslog muškarca našla se na meti negativnih komentara, koje Lovato u to vrijeme nije slušala. Ali, naposljetku je shvatila da ta veza neprikladna te je toj vezi posvetila pjesmu.

Foto: Instagram/orijent

Woody Allen i Soon-Yi Previn

Filmski redatelj Woody Allen (86) bio je 12 godina u vezi s bivšom djevojkom, glumicom Miom Farrow. Njihova veza raspala se nakon što je Mia pronašla eksplicitne fotografije njezine posvojene kćeri Soon-Yi Previn (52), koja je u to vrijeme imala 21 godinu. Allenova obitelj odlučila ga je tužiti za seksualno zlostavljanje, a dok je u tijeku bila istraga, Woody i Soon-Yi su ozvaničili svoju vezu. Unatoč suprotstavljanju obitelji, ali i negodovanju javnosti, par se vjenčao 1997. godine, a u braku su i danas.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

