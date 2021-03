Četverodijelni dokumentarni film 'Allen protiv Farrow' na HBO-ovoj streaming platformi 'vruća' je roba, a svakog ponedjeljka izlazi nova epizoda. Redatelji Kirby Dick i Amy Ziering u dokumentarcu prikazuju dugu priču o jednom od najozloglašenijih holivudskih skandala, odnosno optužbi protiv Woodyja Allena (85) za seksualno zlostavljanje njegove usvojene tada sedmogodišnje kćeri Dylan te njegovoj vezi sa Soon-Yi Previn (50), kćeri glumice Mije Farrow (76).

Potresna dokumentarna serija skrojena je od kućnih i nikad ranije objavljenih audio i video snimaka u kombinaciji s materijalima sa suda, policijskim dokazima te intervjuima s Miom Farrow, Dylan Farrow, Ronanom Farrowom, obiteljskom prijateljicom Carly Simon, tužiteljem Frankom Macom, rođacima, istražiteljima, stručnjacima i drugim očevicima.

Woody Allen očekivano nije pristao surađivati na dokumentarnom filmu koji revitalizira njegove 'grijehe iz prošlosti', iako slavni redatelj nikad nije osuđen za zlostavljanje tada djevojčice Dylan, kao ni za početak veze s tada maloljetnom Soon-Yi. U vezi s Mijom Farrow dobio je i sinove Ronana i Mosesa, a njegova nekadašnja partnerica u dokumentarcu ga nije štedjela.

- Ne mogu kriviti Soon-Yi za sve što se dogodilo i njihovu aferu. Ona je još bila samo sramežljivo dijete i to se sve događalo u našoj kući. On mora snositi punu odgovornost za to. Poticala sam njihovo druženje od samog početka, ali od svog partnera ne očekuješ da spava s tvojom kćeri tebi iza leđa - ispričala je Mia Farrow, još uvijek potresena zbog afere stare 30 godina.