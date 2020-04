'Ne okupljajte se oko Arene, koncert je unaprijed snimljen'

Violončelist Stjepan Hauser (33) koji je prije nekoliko dana za večeras najavio streaming nastup u praznoj pulskoj Areni, pozvao je u ponedjeljak ujutro Puljane da odustanu od okupljanja oko amfiteatra, jer je koncert snimljen unaprijed.

- Zahvaljujem svima na velikom interesu za live streaming koncerta baš kao i želji da dođu do Arene. No, kako smo dobili informacije da ima ljudi koji planiraju doći do Arene u vrijeme streaminga, što nikako nije dozvoljeno niti sigurno, koncert je snimljen unaprijed, a streaming će biti u vrijeme kako je i planirano - rekao je novinarima Puljanin Hauser.

Dodao je da, s obzirom na to da su javna okupljanja zabranjena, nije želio građane dovesti u situaciju da dolaskom ugroze svoje zdravlje.

- To je i razlog što sam ovakav koncert i streaming odlučio organizirati, da ga pratite iz sigurnosti vaših domova - istaknuo je Hauser.

Premda će Arena biti prazna, Hauser na ovom nastupu očekuje 'publike više nego ikad, i to one virtualne jer će streaming nastup biti dostupan diljem svijeta' na njegovom YouTube kanalu u ponedjeljak u 19 sati.

Kako je napomenuo, koncert je posvećen borbi protiv korona virusa te svim djelatnicima, odnosno ljudima koji rade na prvoj liniji obrane protiv korona virusa.

- U ova teška vremena, ljudski je duh pokazao svu svoju snagu. Našli smo ga u ljudima koji nas svakodnevno okružuju čiji izvanredan posao spašava živote, u radnicima koji su na prvoj liniji i svima nama koji smo samo ostali kod kuće. Premda smo prisiljeni biti razdvojeni, ostali smo zajedno. Ostanimo zajedno dok držimo razmak i nađimo nadu u našoj humanosti - poručio je Stjepan Hauser, koji će ovim događajem još jednom svijetu pokazati i ljepotu pulske Arene.

