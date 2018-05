Ne pružam ženi oralni seks, ne mogu ja to, ali ona meni mora

Postoje neke stvari koje neću napraviti. Žena treba cijeniti muškarca, kralja. Ako se brinete za svoju ženu, ona bi to trebala cijeniti, ističe producent DJ Khaled (42) u intervjuu za radijsku emisiju 'The Breakfast Club'. Na internetu ponovno kruži snimka iz 2014. na kojoj je glazbenik rekao kako očekuje oralni seks od svoje zaručnike, poduzetnice Nicole Tuck (43), no on ga njoj neće pružiti.

- Ne mogu ja to. Kvragu, ne. Ne mogu, ne mogu. Drugačija su pravila za muškarce. Morate razumjeti, mi smo kraljevi. Postoje neke stvari koje ne želite, no morate. Ja jednostavno ovo ne mogu, ne mogu - istaknuo je DJ kojemu je pravo ime Khaled Mohamed Khaled.

Foto: Instagram

Dodao je kako ne bi bilo u redu kada bi zaručnica njemu odbila pružiti oralni seks. Producent kaže da on cijeni 'svoju kraljicu' na način da ju pita kakva joj je bila večera, sviđa joj li se kuća u kojoj živi i odjeća koju dobiva, a ističe da se brine za obitelj jer radi. Korisnici na društvenim mrežama se zafrkavaju na račun DJ-a Khaleda i njegovog problema s oralnim seksom.

Foto: Instagram

- Moje misli i molitve upućene su ženi DJ-a Khaleda koja nikad nije svršila. Kralj koji to ne radi uopće nije kralj - komentiraju i dodaju kako nema šanse da postoji nešto što DJ Khaled ne bi stavio u usta. Ističu kako se nadaju da je od nastanka te snimke do danas ipak shvatio neke stvari.

Foto: O'Connor/Press Association/PIXSELL

- Čovječe, puno propuštaš. Poslušaj nekog tko rado zadovoljava žene. Odrasti - napisala je glumica Evan Rachel Wood (30), koja je poznata po ulozi u seriji 'Westworld', na društvenoj mreži. DJ Khaled je 11 godina u vezi sa zaručnicom Nicole, a u listopadu 2016. par je dobio sina Asahda Tucka (1).

Producent često vodi svog sina na koncerte dok se Nicole pojavljuje s njima na crvenim tepisima i modnim revijama. Khaledu je zaručnica menadžerica i brine se za njegovu karijeru. Par se zaručio tek nakon rođenja svog sina, a producent je slike i snimke s poroda podijelio na društvenim mrežama.