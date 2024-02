Ne valja im show 'The Voice’ jer iskorištava, a nije im dobra niti Prijovićka jer 'tko to sluša?'

Već su se s pravom ljudi zapitali, zabrinuti, a kakvi inače, što je s Aleksandrom Prijović. I onda nam opet dođe, ovaj put s pet koncerata u Osijeku, čija serija počinje 13. veljače. U međuvremenu, od one gungule “tko to sluša, tko na to ide” i sličnih gluposti završilo je naše glazbeno natjecanje, show “The Voice”.

Počele su već i ranije opaske pametnjakovića “da što će to njima, televizije ih iskoriste i ispljunu, samo im je do gledanosti”. No zaboravljaju pritom da i ta pjevačka mladost, gdjegdje i budućnost, tim showom dobiva nekakvu šansu na velikoj pozornici, u velikoj produkciji. Dobiva šansu biti viđen, upoznati ljude iz te glazbene mašinerije i, ono što je možda najvažnije, pokazati svoj glazbeni talent. Ako ga posjeduju. No to se zaboravlja, da si se prije morao dobro pomučiti da bi postao vidljiv.

“Tih smo godina, slušali Džonija, I svi smo nešto pokušavali, Snimke smo pravili, nosili Škarici, Praznih se ruku vraćali...” stihovi su to pjesme Daleke obale “Osamdesete” koje opisuju kako je bilo nekad. Kad su slali snimke i kući se praznih ruku vraćali. Oni su na koncu uspjeli, ali trebali bismo vidjeti za ove kojima je “The Voice” iskorištavanje kako je danas nekima ipak lakše kad dobiju takav nekakav “poguranac”.

Ili što bi ih sad trebale te televizijske kuće tetošiti? Voditi karijeru? Sad je sve na njima, ali prilika je tu. A oni postojeći koji kao rade dobru glazbu, a ne može ih se vidjeti na televiziji, pa vi imate koncerte, punite ih ako ste tako dobri. I Aleksandra Prijović bila je u showu, u “Zvezde granda”, ali dobro, nije možda za usporedbu, jer iza nje je ipak stajala i Lepa Brena. Ali za pametnjakoviće, emisije poput “The Voicea” i dalje će ići jer gledanošću “rasturaju”, a i Prijovićka će još dolaziti... Tema napretek.