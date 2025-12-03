Obavijesti

BLAGDANSKI DUH

Ne vjerujete vlastitim očima? Kim Kardashian ukrasila dom s više od 10 drvca i vilenjaka...

Piše Nadia Reškovac,
Čitanje članka: 2 min
Ne vjerujete vlastitim očima? Kim Kardashian ukrasila dom s više od 10 drvca i vilenjaka...
Foto: Instagram

Kim Kardashian u svom je domu u Hidden Hillsu za Božić ove godine stvorila pravu zimski bajku s više od 10 raskošnih drvaca, tisućama svjetlucavih lampica i vilenjacima skrivenim na svakom koraku

Kim Kardashian ne zna raditi stvari polovično - to se ponovno pokazalo ove godine! U utorak je reality zvijezda i poslovna diva otkrila na svom Instagram storyju kako je ukrasila svoj dom za Božić, i glavnu ulogu imaju više od 10 božićnih drvca.

Foto: Instagram

- U redu, upravo smo završili s ukrašavanjem za blagdane - rekla je Kim dok je kamera klizila preko njih u hodniku. 

- Ne možete ni zamisliti kako ovo miriše i kakav je osjećaj - I onda otkrila je hodnik koji izgleda poput prave zimske šume, s umjetnim snijegom i tisućama svjetlucavih lampica. 

Foto: Instagram

Kroz svoj raskošno okićeni dom Kim je prošetala i pokazala detalje koji će obožavateljima zasigurno izmamiti osmijeh: malene vilenjake iz popularne tradicije 'Elf on the Shelf' sakrivene među granama, a čak i kuhinja nije ostala pošteđena božićnog čuda - i tamo su drvca okružena snježnim pokrivačem i lampicama. Sve je popratila blagdanskom pjesmom Twinkling Lights.

Foto: Instagram

Kim, koja sa bivšim suprugom Kanyeom Westom dijeli četvero djece - North (12), Sainta (9), Chicago (7) i Psalma (6) poznata je po tome da svake godine podiže ljestvicu božićnog dekora. Prošle godine njezino predvorje u kalifornijskom Hidden Hillsu krasilo je ogromno umjetno drvce, a 2023. njezina spavaća soba bila je pravi Sjeverni pol, ukrašena ružičastim i srebrnim drvcima s torbicama, crnim drvcima s Chanel kuglicama i velikim natpisom iznad kreveta.

Jedno je sigurno - Kim Kardashian Božić ne shvaća olako, a njezin dom i ove godine izgleda kao da je iskoračio iz najčarobnije božićne bajke!

