Ne želi zamjenu: Ford (77) će peti put igrati Indianu Jonesa

Glumac Harrison Ford i sa 77 godina ljubomorno čuva svoju najpoznatiju ulogu. Prošle je godine u televizijskoj emisiji 'Good Morning America' komentirao buduće planove franšize i to kako će ga netko jednog dana, i to vrlo uskoro, morati zamijeniti. No, to se još neće dogoditi.

Foto: OConnor/Press Association/PIXSELL

- Tko bi trebao biti Indiana poslije mene? Nitko! Samo ja mogu biti Indiana Jones - izjavio je prošle godine Ford na pitanje o nagađanjima za nastavak franšize, a sad je potvrđeno kako će glumiti u petom nastavku franšize, piše Mirror.

Zadnji nastavak kultnog filma bio je 2008., a Disney je već ranije najavio kako bi se peti nastavak ove franšize trebao pojaviti u kinima u srpnju 2021. U istom mjesecu kad bi Ford trebao napuniti 79 godina.

- Kad ja odem, sa mnom odlazi i franšiza - zaključio je glumac samouvjereno koji nije ljubitelj intervjua.

Foto: Twitter/Screenshot2

Povratak glumca na velike ekrane u ulozi istraživača i pustolova Indiane Jonesa prvotno se trebao dogoditi ove godine, ali je kasnije odgođen nakon što je odlučeno da scenarij ipak treba dotjerati. Predsjednica Lucasfilma Kathleen Kennedy otkrila je uzbudljive detalje o novom filmu i potvrdila je Fordovu uključenost nastavak filma.

- Harrison ne može čekati. Apsolutno je uključen - rekla je. Harrison je prvi glumio Indiana Jonesa u ikoničnom avanturističkom filmu 1981, 'Otimači izgubljenog kovčega'. Uslijedili su 'Hram propasti' 1984., 'Posljednji križarski rat' 1989., te 'Kraljevstvo kristalne lubanje' 2008. godine.

Foto: PA/Pixsell

Redatelj Steven Spielberg (73) s Fordom je već snimio četiri filma, koji su zaradili više od 12 milijardi kuna.

POGLEDAJTE VIDEO: