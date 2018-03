Ne zovu divu, a ona se ne misli 'nuditi': Split ne želi Terezu?

Nisam se nikad nudila, pa ne mislim ni sad, iako mi je jako velika želja imati koncert u Splitu. Vjerujem da bi i publika željela da im dođem pjevati, rekla je za 24sata glazbena diva Tereza Kesovija (79).

Dubrovačka pjevačica koncertima slavi 60 godina karijere. Nakon onog u zagrebačkoj dvorani Lisinski početkom godine, imala je i dva rasprodana koncerta u šibenskom Hrvatskom narodnom kazalištu.

Nedavno je izjavila kako joj je najveća želja pjevati u HNK podno Marjana jer je to grad koji ju je u pjevačkom smislu stvorio. Uostalom, Terezina “Nima Splita do Splita” smatra se svojevrsnom himnom grada. No u gradu kao da ih to ne zanima, čekali su da se 'prijavi na natječaj'?

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

I taj dio je odrađen, glazbeni menadžer Ivica Bubalo nekoliko je puta pisao gradskoj vlasti i turističkoj zajednici. Bilo je to otprilike prije dva mjeseca, a ovoga tjedna na sjednici Turističkog vijeća prijedlog je i prihvaćen.

- Temeljem svih informacija koje su nam dostavljene, Turističko vijeće (i Povjerenstvo) iskazalo je interes za koncertom glazbene dive Tereze Kesovije i zatražilo kompletnu ponudu. Nakon dostave ponude imat ćemo više informacija - stoji u odgovoru Turističke zajednice grada Splita.

Dakle, i nakon prijedloga Bubala te što je Tereza rekla da joj je želja slaviti obljetnicu i koncertom u Splitu, u gradu čekaju da im pošalje ponudu!? Tereza se ne misli nakon 60 godina prijavljivati i nuditi svoje koncerte, posebno ne u gradu za koji je toliko vezana.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Meni je Split puno dao, ali mislim i da sam mu ja nešto vratila. Splićani me žele čuti i vidjeti, ja njima želim pjevati. Bilo bi lijepo da mi ponude da dođem održati koncert, ali ako oni to ne shvaćaju, ja ih ne želim učiti - rekla je Tereza.

Rođena je u Dubrovniku, živjela je neko vrijeme i u Parizu, no za karijeru, istaknula je, Split ima posebno mjesto u njezinu srcu.

- Radost zbog mojeg koncerta u Šibeniku je slatka radost, a Split je moja velika želja. To bi onda bila moja prava 60. obljetnica karijere, ona je najviše izgrađena u Splitu - izjavila je glazbena diva nakon šibenskog koncerta.

Tereza je dodala kako njezina želja za koncertom u Splitu i dalje stoji, voljela bi tamo pjevati, dovoljan je samo jedan poziv. Na Splitskom festivalu, na kojem je najviše nastupala, dobila je 2000. godine nagradu za poseban doprinos.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Ma gledajte, ja ljudima želim pružiti tračak ljubavi, razumijevanja i radosti. Mislim da nam toga u današnje vrijeme svima nedostaje, a svima nam baš tih stvari treba - rekla je Kesovija.

Tereza je tijekom karijere snimila više od 1200 pjesama i objavila više od 50 albuma. Zbog tako velikog opusa nije joj bilo lako izabrati pjesme za slavljeničke koncerte u Zagrebu i Šibeniku.

- Nije lako. Pjevaš novije pjesme, a onda oni pitaju gdje je ona naša stara pjesma. Dobro smo se namučili u odabiru pjesama za ove koncerte - nedavno je objasnila Kesovija.