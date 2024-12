Nebojša Slijepčević nakon još jedne nagrade: 'Ne želim misliti o Oscaru, sad sam izvan sebe...'

Kratkometražni igrani film redatelja i scenarista Nebojše Slijepčevića 'Čovjek koji nije mogao šutjeti' osvojio je u subotu Europsku filmsku nagradu (EFA) za najbolji kratkometražni film u švicarskom gradu Luzernu na 37. svečanoj dodjeli godišnjih priznanja Europske filmske akademije. Ove godine osvojio je i filmsku nagradu u Cannesu.

- Moram smanjivati očekivanja da bi ostao zdrave pameti. Sad sam malo izvan sebe. Stvarno, dobiti dvije velike nagrade... Nije isto kad žiri daje nagradu i glasači. Rijetko se poklopi i jedno i drugo. Sad se poklopilo, što znači da smo napravili neko malo čudo - iskren je bio redatelj u izjavi za Slobodnu Dalmaciju.

Foto: Facebook/screenshot

Otkrio je i očekuje li da se niz nagrada nastavi do Oscara.

- To je opet sasvim nova igra, treća igra. Pitanje je koliko američki glasači prate 'Europske Oscare', ali brzo ćemo znati kad izađe 'shortlist'. Mislim da za 'shortlist' imamo neke realne šanse, to je 15 filmova. Kad bi dobili nominaciju, to bi bio fantastičan uspjeh, a da dobijemo Oscara, uh, uopće neću razmišljati o tome. Ne znam kad se zadnji put se dogodilo da isti film dobije nagradu u kratkoj konkurenciji u Cannesu i Oscara, neću uopće o tome razmišljati. O tome ćemo pričati za mjesec dana ili nećemo pričati uopće - rekao je.

'Čovjek koji nije mogao šutjeti' od svjetske premijere na Filmskom festivalu u Cannesu, gdje je osvojio Zlatnu palmu, prikazan je dosad na više od 80 festivala diljem svijeta, uključujući filmski festival u Torontu, Manhattan Short, PÖFF Shorts u Tallinu, Filmski festival u Stockholmu, Festival du Nouveau Cinéma i mnoge druge.

Foto: PROMO

Film Čovjek koji nije mogao šutjeti govori o istinitom događaju i herojskom djelu jednog pojedinca sredinom 1990-ih kada su u Štrpcima u Bosni i Hercegovini naoružane srpske paravojne snage zaustavile vlak s 500 putnika na relaciji Beograd-Bar te počinile ratni zločin pogubivši 19 muslimana. Tom činu suprotstavio se samo Kaštelanin Tomo Buzov, umirovljeni časnik Jugoslavenske narodne armije. Scenarij za film, osnovan na istinitom događaju, napisao je redatelj Nebojša Slijepčević.