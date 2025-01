Nebojša Slijepčević pripremio je mjesto za Oscara: Sigurno stiže

'Čovjek koji nije mogao šutjeti', redatelja Nebojše Slijepčevića, postigao je povijesni uspjeh! Prvi je hrvatski film nominiran za prestižnu nagradu Oscar nakon osamostaljenja Hrvatske. Velika je to stvar za našu kinematografiju, koju su sada prepoznali na svjetskoj filmskoj sceni. Povodom nominacije, Slijepčević je pokazao da već ima spremno mjesto za zlatni kipić u svom domu, čime je dodatno zaintrigirao obožavatelje.

Među njima su i prijatelji i kolege koji ne skrivaju oduševljenje.

'Dragi Nebojša, od srca čestitam i tebi i ekipi na ovom ogromnom uspjehu', 'Dolazi sigurno', samo su neki od komentara na Facebooku.

Trinaestominutna priča o putnicima u putničkom vlaku na liniji Beograd - Bar, koju zaustavljaju paravojne snage u akciji etničkog čišćenja, osvojila je do sada brojne nagrade među kojima je i 'europski Oscar', a Hrvatskoj je donio i prvu Zlatnu palmu u Cannesu.

- Presretan sam što smo dobili nominaciju, no malo mi je to još uvijek nepojmljivo. Vjerojatno ću do kraja shvatiti što smo napravili tek kad spakiramo kofere za Los Angeles. U cijeloj ovoj dugoj oskarovskoj kampanji puno mi je značila iznimna podrška cijele filmske zajednice. Zato posebno želim zahvaliti svim našim filmašima koji su zdušno navijali za nas, koji su pričali o našem filmu, dijelili na društvenim mrežama inserte iz filma i pozivali glasače AMPAS-a na naše projekcije - izjavio je Slijepčević.

Foto: Sarah Meyssonnier

Redatelj je otkrio da je film koštao 150.000 eura, a na njemu i scenariju je radio dvije godine. Uloge su ostvarili Goran Bogdan, Alexis Manenti, Silvio Mumelaš i Dragan Mićanović. Sredinom prosinca našao se na listi od 15 kratkometražnih igranih naslova iz cijeloga svijeta koji su bili u utrci za nominaciju za prestižnu nagradu Oscar.

Foto: promo