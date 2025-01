Oscar za sve koji nisu mogli šutjeti ni salutirati- od Augusta Landmassera do Tome Buzova

Prije točno 90 godina Nijemac August Landmesser zaljubio se u Irmu Eckler. August je bio mladi i vjerni nacist, no ubrzo se razočarao u Führera i njegovu stranku. On i Irma htjeli su se vjenčati u Hamburgu, ali vlasti im to nisu dopustile. Irma je bila Židovka. Godinu poslije, August je otišao na nacistički skup u hamburško brodogradilište.

