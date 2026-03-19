Nećakinja Sophije Loren i unuka Benita Mussolinija natječe se u talijanskom 'Big Brotheru'...

Alessandra Mussolini, unuka talijanskog fašističkog diktatora Benita Mussolinija i bivša zastupnica u talijanskom i Europskom parlamentu, sudjeluje u novoj sezoni talijanskog reality showa 'Grande Fratello VIP', inačice formata 'Celebrity Big Brother'. Riječ je o osmom izdanju emisije koje je premijerno prikazano 17. ožujka na Canale 5, glavnom kanalu Mediaseta.

Alessandra je kći Romana Mussolinija, sina Benita Mussolinija, te Marije Scicolone, sestre glumice Sophije Loren. Tijekom 1970-ih i 1980-ih okušala se u glumi te se pojavila u desetak talijanskih filmova. Među njima je i manja uloga u filmu 'Poseban dan' redatelja Ettorea Scole, čija je radnja smještena u vrijeme posjeta Adolfa Hitlera Italiji 1938. godine.

Početkom 90-ih ulazi u politiku kao članica talijanskog neofašističkog pokreta te postaje istaknuta desničarska političarka. Održala je nekoliko mandata kao zastupnica u donjem i gornjem domu talijanskog parlamenta, a kasnije i u Europskom parlamentu. Uz politički rad, sudjelovala je i u televizijskim emisijama, uključujući talijansku verziju showa 'Ples sa zvijezdama'.

Foto: Profimedia

Njezin ulazak u Grande Fratello VIP prvi je slučaj da jedna istaknuta talijanska političarka sudjeluje u reality showu.

- Držite se čvrsto. Ulazim u kuću Big Brothera kao natjecateljica. Moramo plesati, moramo pjevati i želim učiti od drugih - poručila je Mussolini obožavateljima putem društvenih mreža.