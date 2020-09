Neda (70): 'Imam dvije bračne ponude. Još sam jako mlada...'

Pjevačica govori kako su njezine ljubavi bile duge, vrlo dramatične i neobične. Vjeruje u pravu ljubav, a nedavno je priznala kako je zaljubljena. Za novi početak, priznaje, nikad nije kasno

<p>Nisam uvijek bila sposobna prepoznati pravu ljubav. Voljela sam neke ljudi koji nisu bili vrijedni moje ljubavi. Vjerujem da nisam voljela neke koja sam trebala voljeti, bar ne u mjeri u kojoj je to trebalo raditi, rekla je pjevačica <strong>Neda Ukraden</strong> (70) za<a href="https://dnevnik.hr/showbuzz/inmagazin/neda-ukraden-snimila-novu-pjesmu-i-videospot-pa-odjenula-vjencanicu---620336.html" target="_blank"> InMagazin</a>. Povodom svog okruglog rođendana publiku je počastila pjesmom 'Za pravu ljubav' pa je progovorila o svom ljubavnom životu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Za Nedu su godine samo broj</strong></p><p>Govori kako su njezine ljubavi bile duge, vrlo dramatične i neobične. Vjeruje u pravu ljubav, a nedavno je priznala kako je zaljubljena. Za novi početak, priznaje, nikad nije kasno.</p><p>- Imam jednu dugogodišnju bračnu ponudu i jednu aktualnu. Ja iznad svega volim slobodu, no možda se odlučim za tu vrstu priče. Pošto sam jako mlada, život je preda mnom, tko zna - kaže pjevačica. </p><p>Smatra kako je za ljubavni odnos bitno uzajamno poštovanje, naklonost i divljenje. </p><p>- Veza između dvoje ljudi mora biti takvog karaktera da nikako ne liči na dosadu. Čim je dosada, čim se uzima ljubav zdravo za gotovo, tu je gotovo, tu je kraj ljubavi, to je dosada, to je navika, a u navici kad ste bilo tko da dođe, da se umiješa, a da je malo interesantniji, ode, pukne veza, pukne ljubav - ispričala je Ukraden. </p><p>Prisjetila se i proslave 70. rođendana. Željela je glamuroznije slavlje, no zbog epidemiološke situacije slavila je u krugu obitelji. Zahvalna je svima na čestitkama i lijepim željama. Za nju su godine i dalje samo broj, a mnogi se slažu kako još uvijek izgleda mladoliko. </p><p>- Ako ste vi lijeni duhom, ako vi nemate volje za životom, ako vas sve mrzi, i ako sve očekujete da to netko drugi odradi za vas, neki liječnik, neki beauty salon, onda mislim da tu nema puno sreće. Uvijek će biti neka doza nezadovoljstva, uvijek netko nešto dobro nije odradio, uvijek će netko treći biti kriv, a zapravo šifra je u vama, vi ste autor svoje sreće - zaključila je Neda koja liniju održava pravilnom prehranom i vježbanjem.</p><p> </p><p> </p><p> </p>