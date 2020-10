Neda: 'Snimam pjesme, ali što se tiče koncerata, plakala bih'

<p>Pop pjevačica <strong>Neda Parmać </strong>(35) nekad je bila članica grupe Feminnem. I nakon što su se djevojke 'raspale', ona gradi uspješnu karijeru. Trenutačno se priprema za snimanje novog spota.</p><p>- Snima se na nekoliko lokacija. Jedna od njih je Emmezeta, a druga je club Boogie. Voljela bi vas sve iznenaditi pjesmom tako da ću samo reći da se radi o skladbi koja mi je obilježila zadnju godinu - rekla nam je tajanstvena Neda.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Iako joj sve ide po planu, priznaje kako se uvijek rado sjeti grupe Feminnem.</p><p>- Ne mogu reći da mi nedostaju, ali to je veliki komad moga života. Za mene će uvijek vrijediti ona stara: 'Feminnem dok ne preminem!' - kaže nam pjevačica koja trenutačno pjeva u grupi Gelato sisters.</p><p>Djevojke marljivo rade, ali Neda priznaje kako je pandemija korona virusa ipak pomrsila mnoge planove te da je to rastužuje.</p><p>- Album je gotovo spreman, novih pjesama će biti, što Gelato sisters, što autorskih. Sve me to jako veseli u ovim zapravo tužnim vremenima za hrvatsku glazbu i glazbenike - kaže Neda.</p><p>A na pitanje kako stoji s koncertima dok traje pandemija odgovara:</p><p>- Nikako. Smijem se, a plakala bih.</p><p>Pjevačica između ostaloga sudjeluje u emisiji 'Tvoje lice zvuči poznato'. Govori nam kako je svi prijatelji puno hvale.</p><p>- Sve transformacije sam odradila s puno srca. Recimo da mi je manje draga transformacija Sakis. Najdražu još niste vidjeli pa ni ne smijem o njoj, a od epizoda koje su prikazivane, svakako Tereza Kesovija - rekla nam je Neda pa zaključila:</p><p>- Vidim se kao pobjednica, kao luzerica, osrednja, kao Mladen Grdović... Sada mi je sve moguće.</p><p>A Parmać ćemo ove nedjelje vidjeti u ulozi pjevačice <strong>Katy Perry </strong>(35) i izvest će pjesmu 'Chained to the rhythm'.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>