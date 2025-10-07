Obavijesti

Show

Komentari 7
TUGA NA ESTRADI

Neda Ukraden dirljivim riječima ispratila legendarnog Halida

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Neda Ukraden dirljivim riječima ispratila legendarnog Halida
3
Foto: Instagram/PIXSELL

Neda Ukraden oprostila se od Halida Bešlića emotivnom porukom na Instagramu. Napisala je da joj srce i razum ne mogu prihvatiti surovu istinu o njegovom odlasku

Dragi Halide, sve tvoje pjesme, svi koncerti, druženje u Sarajevu, ne daju srcu i razumu da se pomiri sa surovom istinom. Nek ti je rahmet dragi kolega, putuj s anđelima. Porodici najiskrenije saučešće. Mi ćemo te zauvijek voljeti, riječi su Nede Ukraden kojima se oprostila od prijatelje i kolege na društvenim mrežama.

KOLEGE TUGUJU Maja Šuput oprostila se od Halida: 'Čast mi je što smo se poznavali i dijelili pozornice...'
Maja Šuput oprostila se od Halida: 'Čast mi je što smo se poznavali i dijelili pozornice...'

Legendarni pjevač Halid Bešlić preminuo je u 72. godini nakon kratke i teške bolesti. Tužnu vijest u utorak je potvrdio njegov dugogodišnji menadžer Damir Ramljak Tigar, koji je rekao kako su, iako su znali za teško zdravstveno stanje, svi ostali u šoku. Halid je posljednje tjedne života proveo u sarajevskoj bolnici zbog problema s jetrom.

Foto: Damir Špehar/Pixsell

Njegov odlazak uslijedio je svega dva i pol mjeseca prije velikog povratka na pozornicu, koncerta u Areni Zagreb zakazanog za 20. prosinca. Organizatori su objavili da je koncert otkazan, a kupcima ulaznica već stižu obavijesti o povratu.

JERGOVIĆ O HALIDU Halid (skica za roman o identitetu)
Halid (skica za roman o identitetu)

Halid je iza sebe ostavio bogatu karijeru dugu gotovo pet desetljeća, pjesme koje su postale evergreeni i bezbroj humanih djela. Njegove riječi 'Više volim da me pamte kao čovjeka nego kao pjevača' danas zvuče kao najljepši epitaf.

Halid BeÅ¡liÄ nastupio U SraÄincu pored VaraÅ¾dina
Halid BeÅ¡liÄ nastupio U SraÄincu pored VaraÅ¾dina | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Preminuo je Halid Bešlić
U 72. GODINI

Preminuo je Halid Bešlić

Halid Bešlić bio je legenda narodne glazbe na prostoru bivše Jugoslavije. Tijekom karijere duge preko 30 godina objavio je brojne hitove koje je publika obožavala.
Tko je Halidova supruga Sejda? U braku su bili skoro 50 godina, zadnju pjesmu posvetio je njoj
PREMINUO U 72. GODINI

Tko je Halidova supruga Sejda? U braku su bili skoro 50 godina, zadnju pjesmu posvetio je njoj

Nisam upoznao suprugu na nastupu. U kafiću gdje sam nastupao, na ulazu u Sarajevo... Moja snaha je tamo radila, bila je kuharica i upoznala me sa suprugom, ispričao je pjevač jednom prilikom...
Menadžer otkrio od čega je bolovao Halid Bešlić
PREMINUO U 72. GODINI

Menadžer otkrio od čega je bolovao Halid Bešlić

Pjevačev posljednji koncert u Hrvatskoj održan je u Slavonskom Brodu održan 27. lipnja ove godine...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025