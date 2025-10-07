Neda Ukraden dirljivim riječima ispratila legendarnog Halida

Dragi Halide, sve tvoje pjesme, svi koncerti, druženje u Sarajevu, ne daju srcu i razumu da se pomiri sa surovom istinom. Nek ti je rahmet dragi kolega, putuj s anđelima. Porodici najiskrenije saučešće. Mi ćemo te zauvijek voljeti, riječi su Nede Ukraden kojima se oprostila od prijatelje i kolege na društvenim mrežama.

Legendarni pjevač Halid Bešlić preminuo je u 72. godini nakon kratke i teške bolesti. Tužnu vijest u utorak je potvrdio njegov dugogodišnji menadžer Damir Ramljak Tigar, koji je rekao kako su, iako su znali za teško zdravstveno stanje, svi ostali u šoku. Halid je posljednje tjedne života proveo u sarajevskoj bolnici zbog problema s jetrom.

Foto: Damir Špehar/Pixsell

Njegov odlazak uslijedio je svega dva i pol mjeseca prije velikog povratka na pozornicu, koncerta u Areni Zagreb zakazanog za 20. prosinca. Organizatori su objavili da je koncert otkazan, a kupcima ulaznica već stižu obavijesti o povratu.

Halid je iza sebe ostavio bogatu karijeru dugu gotovo pet desetljeća, pjesme koje su postale evergreeni i bezbroj humanih djela. Njegove riječi 'Više volim da me pamte kao čovjeka nego kao pjevača' danas zvuče kao najljepši epitaf.

Halid BeÅ¡liÄ nastupio U SraÄincu pored VaraÅ¾dina | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija