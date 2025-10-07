Maja Šuput oprostila se od Halida: 'Čast mi je što smo se poznavali i dijelili pozornice...'

Nakon što je Hrvatsku i regiju potresla vijest o smrti popularnog pjevača Halida Bešlića, mnogi su se njegovi glazbeni kolege, kao i druge zvijezde, odlučili oprostiti od njega u objavama na društvenim mrežama. Pjevač je zbog teške bolesti skoro dva mjeseca proveo u sarajevskoj bolnici, a svega nekoliko tjedana prije smrti objavio je svoju zadnju pjesmu koju je posvetio voljenoj supruzi Sejdi.

Popularna hrvatska pjevačica Maja Šuput u emotivnoj objavi na svom Instagram profilu oprostila se od preminulog kolege Halida Bešlića. Uz zajedničku fotografiju s bosanskohercegovačkim pjevačem napisala je tekst posvećen njihovom poznanstvu.

'Počivajte u miru dragi Halide. Čast mi je što smo se poznavali, što smo dijelili pozornice, što sam odrasla s vašim pjesmama... Možda ste napustili jednu pozornicu,ali zapravo dok je pjesama tu ste zauvijek s nama', istaknula je pjevačica.